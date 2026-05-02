¿J Balvin y Ryan Castro, en cine? El álbum tendría algo más allá que solo música

En pocos días llega el tan anhelado proyecto Omerta, de J Balvin y Ryan Castro. Este primer álbum colaborativo de los dos artistas ha dado de qué hablar con canciones como "Tonto" y "Pal agua" que hacen parte del tracklist oficial del mismo, pero, ahora, Cine Colombia dio detalles que el proyecto iría más allá de la música.

n las últimas horas, Cine Colombia encendió las redes sociales al publicar un mensaje enigmático que deja abierta la pregunta: ¿el proyecto tendrá una experiencia en la pantalla grande? Aunque no hay confirmación oficial, la posibilidad de que Omerta trascienda el formato musical y llegue al cine ha despertado curiosidad entre los fans, reforzando la idea de que este lanzamiento podría ir más allá de un álbum tradicional y convertirse en una propuesta audiovisual de gran escala.

Algunos fans ya escucharon el álbum

En Medellín, seguidores de la música urbana han comenzado a acercarse a una propuesta que les permite escuchar de forma anticipada parte del nuevo álbum de J Balvin y Ryan Castro, titulado 'Omerta'. La iniciativa, instalada en espacios comerciales de la ciudad, ha despertado interés entre quienes buscan conocer antes de tiempo el sonido del proyecto que será lanzado oficialmente el jueves 7 de mayo.

La actividad se desarrolló inicialmente en el centro comercial El Tesoro, donde durante la jornada de este jueves, 30 de abril, en donde varios asistentes han tenido acceso a la experiencia. Para el viernes, la instalación se trasladará al centro comercial Viva Envigado, con el objetivo de que más personas puedan participar en la escucha previa.

