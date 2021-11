¿James Rodríguez tiene nueva conquista? Lo pillaron dándole ‘like’ a una modelo brasileña

El reconocido jugador de fútbol y recordado 10 de la Selección Colombia, James Rodríguez, se volvió tendencia en las redes sociales, no por su fútbol sino por su vida amorosa. Al parecer, el deportista estaría coqueteando con la modelo brasileña Erika Schneider.

El rumor empezó a crecer cuando los seguidores se dieron cuenta que el futbolista le dio varios ‘likes’ a las publicaciones d ella modelo. Al parecer, las reacciones del jugador han sido recientes.

¿Quién es Erika Schneider?

Erika es una bailarina de 30 años, nacida en São Paulo. Ella se desempeña como presentadora en el programa ‘A Fazenda’de la televisión brasileña y también trabaja como modelo e influenciadora en sus redes sociales.

A pesar de esto, el jugador no se ha referido al tema y no se ha visto presencialmente con la brasileña. Sin embargo, esto no significa que no nazca una relación ahí.

De acuerdo a la vida sentimental del jugador, hay que recordar que James fue tendencia luego de que confirmara su ruptura con la modelo venezolana, Shannon de Lima. Desde ahí, se le ha visto interactuando con varias mujeres.