Jessica Cediel, criticada por decir que Halloween es satánico: “Robar anillos si no es satánico”

Jessica Cediel, reconocida presentadora y modelo en Colombia, utiliza regularmente las redes sociales para compartir aspectos de su vida diaria, su trabajo e interactuar con sus seguidores. Cediel fue una de las celebridades que habló de la fiesta de Halloween y se refirió a esto como un festejo "satánico".

Estas declaraciones generaron fuertes críticas por parte de numerosos internautas. Algunos señalaron que tales afirmaciones no eran adecuadas, recordando también varios de sus disfraces pasados. Sin embargo, hubo otro sector que le ofreció apoyo frente a sus opiniones.

“Voy para la iglesia porque estamos celebrando la Family Fun Night que es como una noche de diversión para toda la familia en lugar del Halloween . Y a propósito del Halloween quería compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón porque muchas veces pecamos por desconocimiento”, indicó.

A pesar de estar inmersa en nuevos proyectos, sobre los cuales no ha proporcionado muchos detalles, la empresaria se refirió a la presencia del mal en el mundo y citó mensajes de la Biblia. Aun así, muchos usuarios le recordaron su historia pasada, incluyendo sus disfraces y su vida sentimental, especialmente los anillos de compromiso de relaciones anteriores.

Publicidad

“Yo confieso que en el pasado me disfrazaba el 31 de octubre porque no tenía idea de lo que esto significaba. La fiesta del Halloween es algo totalmente diabólico, demoníaco y satánico. Así como existe el reino de la luz, que es de Dios, existe el reino de las tinieblas que es del diablo. Entonces, cuando uno se disfraza, inocentemente le está dando permiso al diablo para que obre espiritualmente en su vida”, expresó.

La controversia desatada en torno a las opiniones de Cediel generó un intenso debate en las redes sociales, destacando las distintas posturas y opiniones respecto a sus declaraciones y su trayectoria personal.

Criticas a Jessica Cediel. Foto: Instagram @la_chismosa_news.

“Y usted va a un culto y muestra todo entonces? doble moral”; “Oigan a esta!!!... y salir casi desnuda si está bien... tan raro, me da hasta risa. El disfraz es felicidad para los niños y adultos también”; “Pa robar anillos eso si no es diabólico”, "Ay dios mio aquí que no venga a dar consejos" y “Gente ridícula que no tuvo infancia....que triste que se quieran tiran en el disfraz de los niños diciendo puras incoherencias”, fueron algunos mensajes que dejaron en la publicación de la cuenta de Instagram de la_chismosa_news, cuenta dedicada a las noticias de entretenimiento.

Críticas a Jessica Cediel. Foto: redes sociales.

Publicidad

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: