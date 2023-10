Jessi Uribe y Jessica Cediel generan polémica en redes sociales: “Se lo están cuidando Paolita”

En la reciente gala de los Premios Billboard Latino 2023, los famosos colombianos Jessi Uribe y Jessica Cediel desataron una ola de comentarios y polémica en las redes sociales. El encuentro de estos dos artistas en el evento, lejos de sus respectivas parejas, especialmente Paola Jara en el caso de Jessi Uribe, capturó la atención de los internautas.

En la glamurosa ceremonia celebrada en Miami, Jessi Uribe y Jessica Cediel no solo disfrutaron de la compañía de otras celebridades internacionales, sino que también compartieron su emoción a través de sus perfiles de Instagram. En un video, ambos mostraron su entusiasmo al estar ubicados justo frente a los miembros de la icónica agrupación mexicana RBD: Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

En este momento, Cediel bromeó con el cantante de música popular sobre si iba a llorar, sugiriendo que el cantante bumangués es un gran admirador de RBD y quería una foto con ellos. A pesar de su timidez, Jessi Uribe finalmente solo se conformó con un video para demostrar su cercanía a sus ídolos.

Jessica Cediel compartió su emoción en sus publicaciones, calificando a Jessi Uribe como un buen compañero. Sin embargo, las imágenes de su encuentro y la aparente buena relación entre ambos generaron controversia en las redes sociales.

Los internautas aprovecharon la oportunidad para revivir la polémica relacionada con Jessi Uribe y su expareja Sandra Barrios, especialmente en lo que respecta a su relación actual con Paola Jara.

En los comentarios de las publicaciones de Jessi Uribe y Jessica Cediel, varios usuarios hicieron referencia al famoso video en el que Paola Jara le decía a la expareja de Jessi Uribe: "Tranquila Sandrita, yo se lo cuido". Los comentarios como "Se lo están cuidando Paolita", abundaron en las redes, destacando la peculiar situación de Jessi Uribe en la gala de los Billboard Latino 2023.

No obstante, también hubo comentarios positivos que elogiaron la amistad entre Jessi Uribe y Jessica Cediel, considerándolos una "bonita pareja" y enfatizando que no veían nada de malo en su cercanía. Algunos de los comentarios incluyeron expresiones como "Hacen bonita pareja", "Como se ven de lindos juntos", y "Yo no le veo nada de malo a las fotos".

