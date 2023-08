Jessi Uribe: en video quedó registrado el fuerte botellazo que recibió el artista en pleno concierto

En un giro inesperado durante uno de sus conciertos, el reconocido cantante de música popular Jessi Uribe recibió un fuerte botellazo en pleno escenario, lo que lo obligó a cancelar su actuación. Un video capturó el momento exacto en el que el objeto volador impactó en su rostro, desencadenando una serie de eventos que han dejado a sus seguidores y asistentes consternados.

El episodio ocurrió en el transcurso de la actuación de Uribe en el festival de los palenques en Caldas, cuando un fanático insatisfecho lanzó un objeto directamente hacia el artista. El video muestra claramente cómo el objeto golpea a Uribe en la cara, provocando que se girara en busca de protección. Ante el inminente peligro, los miembros de su equipo de seguridad rápidamente intervinieron, rodeando al cantante y escoltándolo fuera del escenario.

La audiencia presente en el concierto quedó impactada por la agresión hacia el artista. Los asistentes comenzaron a documentar el incidente en las redes sociales, mostrando su solidaridad y preocupación por el bienestar de Jessi Uribe. Muchos expresaron su indignación ante el acto violento y manifestaron que este tipo de comportamiento es inaceptable en cualquier circunstancia.

En las redes sociales, la controversia creció a medida que se compartían opiniones sobre el incidente. Algunos comentaristas criticaron duramente el acto, señalando que no es justificable recurrir a la violencia para expresar descontento. Otros enfatizaron que si alguien no es fan del artista, la solución es simplemente no asistir al concierto en lugar de recurrir a acciones irrespetuosas.

Vea aquí el momento de la agresión:

Jessi Uribe, conocido por ser franco y expresivo, no ha dudado en enfrentar situaciones incómodas en el pasado. Aunque ha compartido momentos de felicidad y amor con su pareja Paola Jara, también ha sido objeto de controversia en el pasado, por ejemplo, el episodio con su expareja Sandra, que aún resuena en la memoria de muchos seguidores.

Al final el incidente del botellazo en el concierto de Uribe ha generado una amplia discusión en torno a la relación entre los artistas y sus seguidores, así como los límites del descontento y la expresión de opiniones en eventos públicos. La seguridad de los artistas y la responsabilidad de los asistentes son cuestiones cruciales en estos escenarios.

