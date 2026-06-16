'Jhonatan y Gabo', la historia más personal de Pasabordo: “Una madurez”

Pasabordo inició una nueva etapa musical con el lanzamiento de “Jhonatan y Gabo”, un álbum que representa la evolución artística de una agrupación que durante 19 años ha construido una relación cercana con sus seguidores.

proyecto llega como una mirada hacia el pasado, pero también como una muestra del presente creativo de sus integrantes. Jhonatan y Gabo decidieron explorar diferentes géneros y sonidos sin abandonar los elementos que los han identificado desde sus comienzos: las armonías vocales, las letras emocionales y la capacidad de contar historias con las que el público se siente representado.

“Con estas 22 canciones de este álbum, de este quinto álbum de nuestra carrera musical de Jhonatan y Gabo, representa una evolución, una madurez, una identidad muy grande de Jhonatan como tal, como artista y de Gabo”, afirmaron en diálogo con Blu Radio.

Señalaron que en esta producción quisieron explorar sus propios gustos musicales, pero sin dejar de lado las canciones que sus seguidores esperaban desde hace años. “Quisimos darnos gustos personales, obviamente sin negar que seguimos haciéndole mucho caso a nuestras fans con canciones que querían de verdad escuchar del pasado”, agregaron.



Para los artistas, el reto no solamente estaba en combinar géneros, sino en lograr que cada influencia mantuviera la esencia de Pasabordo. Jhonatan explicó que la agrupación siempre ha tenido una identidad difícil de encasillar.

“Poner a Pasabordo en un solo cuadro o en un solo punto, en un solo género, en un solo sitio, es prácticamente imposible. Lo hemos hecho siempre, toda la vida (…) Hicimos lo que nos salía del corazón y la esencia siempre está: cantando a dos voces, los coros, las armonías que hacemos siempre, esos son los de Pasabordo”, añadieron.

Uno de los elementos centrales de “Jhonatan y Gabo” es la variedad de sentimientos que aparecen en sus canciones. Gabo explicó que una parte importante del álbum está relacionada con el amor y la conexión que han tenido con sus seguidores desde el inicio de la carrera.

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“Hay un gran porcentaje dentro del 100% que es amor, porque nuestras pasabordistas que comenzaron con nosotros son mujeres, es una gran comunidad de nosotros, comenzaron como niñas y ya son personas adultas que crecieron”, comentaron.

Pasabordo y Vallejo777 // Foto: Instagram @pasabordo

Para Pasabordo, las canciones no son solamente composiciones musicales, sino relatos construidos a partir de vivencias propias y de historias que encuentran en su entorno.

También hablaron de “Lloro Un Río”, una canción inspirada en la música ecuatoriana y en artistas que han influenciado su vida musical.

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“Yo amo y muero por Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, por esta cultura ecuatoriana. Nosotros somos de verdad, sin decirlo así, el único grupo que tenemos esta versatilidad de hacer un vals bien hecho a la época contemporánea”, explicaron.

Además, contaron que canciones como “Activados” nacieron luego de observar comportamientos y escenarios donde la música popular tiene un papel protagonista.

“Me fui para Medellín y para Antioquia, a todas las fondas, a todos los bares, a todas las fincas, a todos los lugares donde la gente escuchaba música y yo veía esos patrones de comportamiento de la gente dentro de estos lugares”, relataron.

Después de casi dos décadas de trayectoria, Pasabordo continúa planteándose nuevos desafíos. Uno de los sueños más grandes del dúo es realizar un concierto propio en el Movistar Arena, un escenario que consideran ideal para celebrar su historia.

“Es un gran sueño que tenemos nosotros, y la verdad los mismos fans nos están pidiendo esto hace rato. Nosotros ya este año cumplimos 19 años de carrera, obviamente el otro año serán 20, si Dios nos da la bendición y la vida para celebrarlo”, afirmaron.