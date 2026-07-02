Juan Fernando Velasco y Alberto Plaza tendrán gira juntos por varias ciudades de Colombia

Juan Fernando Velasco y Alberto Plaza llegan a Colombia con Sociedad Sinónima, una gira que reunirá a dos de los máximos exponentes de la música romántica en español en un espectáculo único. El tour recorrerá ciudades como Armenia, Bogotá, Pereira, Manizales y Cali, con una propuesta que promete conquistar a los seguidores de ambos artistas.

A diferencia de un concierto tradicional, Sociedad Sinónima presenta a los dos cantautores compartiendo el escenario durante cerca de dos horas, acompañados por una misma banda y una puesta en escena que combina música, narrativa y momentos teatrales para ofrecer una experiencia íntima y emotiva.

El repertorio incluirá nuevas versiones de los grandes éxitos de Juan Fernando Velasco y Alberto Plaza, además de interpretaciones conjuntas y canciones en las que ambos rendirán homenaje al catálogo musical del otro.

“Decidimos ayudarle un poco al destino para coincidir en algún lado y armamos un show juntos, donde compartimos la banda, el amor por la música y las buenas canciones, pero sobre todo el público que nos sigue”, aseguró Alberto Plaza sobre el origen de este proyecto.



La conexión artística entre ambos músicos, construida durante más de dos décadas, dio vida a Sociedad Sinónima, un concepto que refleja las similitudes musicales y personales que hoy comparten sobre el escenario.

Colombia tendrá un lugar especial dentro de la gira. “Colombia es la razón fundamental por la que nos juntamos en Sociedad Sinónima. Es aquí donde más podemos percibir la similitud del público que nos sigue y para el que nuestras canciones han sido parte importante de su vida”, afirmó Juan Fernando Velasco.

Fechas de la gira en Colombia