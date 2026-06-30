Juanes y Silvestre Dangond se unen a Carín León en una noche histórica en Miami

El estreno del Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami, quedó marcado por una noche histórica para la música latina. Carín León hizo historia al convertirse en el primer artista en presentarse en el recinto y lograr el primer sold out en su historia, reuniendo a más de 24.000 personas durante una jornada en la que también brillaron dos figuras fundamentales de la escena musical internacional: Juanes y Silvestre Dangond.

Como parte de su gira “De Sonora Para El Mundo Tour”, Carín León llevó a Miami una producción de gran formato que conectó la tradición de la música mexicana con una celebración multicultural, característica de una ciudad reconocida como la “Capital de Latinoamérica”. La noche estuvo marcada por emociones, colaboraciones especiales y momentos que demostraron el poder de la música para unir diferentes géneros y públicos.

Carín León // Foto: suministrada

Uno de los momentos más destacados del espectáculo llegó con la aparición del artista colombiano Silvestre Dangond, quien se unió a Carín León sobre el escenario para interpretar “Cosas Sencillas”, una colaboración que puso a cantar a miles de asistentes y reflejó la conexión entre dos estilos musicales que, aunque nacen de raíces diferentes, comparten la esencia de contar historias y celebrar las emociones.

La noche también tuvo como protagonista a Juanes, quien sorprendió a los asistentes al aparecer en el escenario para interpretar por primera vez en vivo “Carranga”, su nueva colaboración incluida en su reciente álbum ‘MUDA’.



El encuentro entre ambos artistas representó uno de los momentos más esperados de la velada, al unir la identidad del rock latino colombiano con la fuerza interpretativa de Carín León. Después de esta presentación, Juanes llevó al público a uno de los momentos más nostálgicos del concierto al interpretar su reconocido éxito mundial “La Camisa Negra”, una canción que convirtió el estadio en un coro multitudinario.