Khloé Kardashian responde a quienes dicen que fue la amante de Tristan Thompson

La separación de Khloé Kardashian con el basquetbolista Tristan Thompson tiene un nuevo capítulo. Esta vez, una declaración de Jordan Craig, expareja del jugador, dejó entrever que la modelo del show Keeping Up With The Kardashians también ocupó el lugar de amante en la vida del deportista.

Las infidelidades de Tristan son bien conocidas en el mundo del espectáculo por las distintas fotografías y videos que se han viralizado en redes sociales.

Las dos más recientes mostraron al jugador de los Cavaliers engañando a su expareja Khloé Kardashian, en primer lugar, mientras ella estaba embarazada. Después, a pesar de continuar la relación con la modelo y empresaria, se conoció que el basquetbolista mantenía tuvo un romance con Jordyn Woods, entonces mejor amiga de Kylie Jenner.

Tras todo el drama por la segunda infidelidad ampliamente conocida del deportista, Khloé optó por terminar la relación en febrero de este año.

Ahora, la antigua pareja de Tristan, Jordan Craig, con quien mantuvo una relación antes de estar con la famosa empresaria, dijo que la misma Khloé ocupó el papel de amante, pues, afirmó, estaba embarazada del jugador cuando comenzó a salir con Kardashian.

Según Craig, ella vivía con Tristan en Cleveland cuando comenzó a salir con Kardashian y, posteriormente, le terminó.

Tras las declaraciones, Khloé Kardashian, desde su cuenta de Instagram, publicó una serie de mensajes contando la que considera “su verdad”.

"Después de varias citas, Tristan me dijo que tenía una ex y que estaba embarazada. Obviamente tuve muchas dudas sobre continuar o no. Me prometió que su relación había terminado mucho antes de habernos conocido. Me enseñó pruebas, hasta su madre me dijeron que su ex y él ya habían roto cuando nos conocimos. Esta es mi verdad”, escribió la empresaria, entre otros detalles, tras conocerse la declaración de la expareja del jugador de la NBA.