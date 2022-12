La accidentada forma como Wendy Sulca se enteró de su fama en internet

Wendy Sulca se hizo famosa en 2008 gracias a una canción que le compuso su mamá llamada ‘Mi Tetica’, pero la manera como se enteró la cantante de su fama le trajo no solamente éxito, sino un gran problema de matoneo en su colegio.

Cuando la peruana se hizo famosa, gracias al video de ‘La Tetica’, su familia ni ella sabían que en las plataformas digitales era todo un hit, de hecho, en entrevista con Efe contó que se enteró estando en clases.

"Me enteré en la clase de computación que era famosa. Ahí fue donde me afectó, porque en internet es donde te dicen cosas muy fuertes a partir de perfiles falsos. Hasta derramé lágrimas. Yo quería dejar de cantar, sentía que nadie me quería”, confesó.

Sin embargo, gracias al apoyo de su mamá pudo salir adelante en medio del bullying que estaba sufriendo.

“Ella me ayudó bastante, me dijo que tenía que seguir. Que no hiciera caso a la gente que me hacía comentarios racistas, sino a la gente que me quería, que me aplaudía”, contó.

Aunque se hizo famosa gracias a la peculiar canción, la realidad es que se dio a conocer porque la gente se burlaba del video y de la canción, no fue impedimento para que aprovechara ese momento para explotar su talento.

"Reconozco mi perseverancia. Vengo de una familia muy humilde, que a veces no teníamos ni para comer, y no me he rendido. Me siento muy orgullosa de lo que hago y de lo que hice", aseguró.

El más reciente lanzamiento de Wendy es una canción completamente diferente a como las personas la conocen. En su nueva faceta de cantante de reguetón, la peruana espera que ‘Eso ya fue’ sea todo un éxito.