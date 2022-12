La camiseta de Roger Federer se robó las miradas en Wimbledon

El tenista y actual número 2 del mundo Roger Federer, sorprendió en Wimbledon por la particular camiseta que utilizó. Los personajes de Plaza Sésamo fueron los protagonistas de su indumentaria después de haber usado uniforme de la misma marca que lo ha vestido los últimos 20 años.

Vea también Federer cede el número 1 mundial tras perder final de Halle con Coric

Publicidad

El trino de Wimbledon fue un video del tenista con su camiseta y estaba acompañado del mensaje "With @sesamestreet 's Elmo, Bert and Ernie on your side, anything is possible for @RogerFederer at The Championships 2018..."

With @sesamestreet's Elmo, Bert and Ernie on your side, anything is possible for @RogerFederer at The Championships 2018...#Wimbledon pic.twitter.com/Ia5Rn0BpaB — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2018

Publicidad

A diferencia de lo que muchos creen, la colorida camiseta, llamada Kaws x Sesame Street, es parte de la colección limitada para adultos que tiene ‘Uniqlo’, su nuevo patrocinador. Esta camiseta puede costar 15 dólares y se vende por intermedio del sitio oficial de la marca que pagó más de 300 millones para que Federer luzca su marca por los próximos 10 años.