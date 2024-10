La cifra que le dará Kevyn a Guajira por ganar el Desafío XX: no fue lo que le prometió

Kevyn y Guajira son los dos participantes que saltaron a la fama gracias al reality el Desafío XX . Ambos se destacaron durante la competencia y lograron convertirse en los ganadores de su temporada.

En medio del programa, cuando Kevyn invitó a Guajira a sumarse a la competencia, este le prometió que del premio de 1.200 millones de pesos le daría 50 millones de pesos si resultaban campeones.

Días después y en una entrevista en Caracol Televisión, Guajira reveló la cifra que finalmente le dará Kevyn.

"Estamos en arreglitos pero pasa los 150 millones de pesos, no va a pasar los 200 millones de pesos", sostuvo la joven.

Guajira también comentó sobre su relación con Natalia, a quien dice le pidió perdón por lo que dijo sobre ella antes de entrar a competencia.

Guajira niega que tenga una relación con Kevyn

En esta misma entrevista la costeña contó que no está en una relación con Kevyn, que está soltera.

"Tenemos química, pero es una conexión de compañeros, pero él no me interesa como persona, en este momento no estamos en nada de eso", sostuvo.