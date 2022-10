La explicación que dio La Segura por constantes morados en sus brazos

La influenciadora La Segura confesó la razón por la cual constantemente le aparecen morados en sus brazos. La generadora de contenido dijo que los mismos hacen parte de la manera como ella disfruta su sexualidad, pero negó cualquier tipo de maltrato.

"De lo único que no se tienen que preocupar ustedes es de mis moraditos porque son los que me gustan tener, así disfruto mi sexualidad. De la misma manera sé que hay mucha gente que tiene tabú con eso, pero sí yo misma los pido no hay problema, igual voy a comprarme una base porque hay momentos en los que no me gusta que se vean", aseveró La Segura en Instagram.

"No me maltratan"

La influenciadora negó que esté siendo maltratada por su actual pareja.

"No, no me maltratan. Yo soy demasiado blanca y a mí cualquier cosita me sale el morado de una, entonces acostumbrense a verme así", finalizó.

