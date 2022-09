"Me están haciendo brujería y yo sé quien es": La Segura

La generadora de contenido La Segura hizo una inesperada revelación vía redes sociales. La influenciadora aseguró que le estarían haciendo brujería. La revelación la hizo cuando un usuario le preguntó si creía en este tipo de prácticas.

"Sí creo que existe, así como existe el bien y el mal, también hay gente mala que la usa para dañar", afirmó La Segura.

Sé quien me hace brujería

La Segura confirmó que conoce perfectamente a la persona que, según ella, le estaría haciendo brujería. Sin embargo, aseguró no sentir miedo por esta situación.

"Sé quien es la persona que me está haciendo brujería, pero por más que me hagan cosas o intente acabar con mi vida y lo que soy no hay poder más grande que el de mi Dios. Por encima de Dios no hay nadie, el que obra bien le va bien y el que obra mal le va mal", aseveró.