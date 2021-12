La Segura reapareció en redes sociales: "He pasado por momentos de mucho dolor"

La influenciadora La Segura reapareció en redes sociales luego de pasar duros días a raíz de dolores asociados a las secuelas que le dejó haber recibido un disparo hace varios años.

Fueron los seguidores quienes hicieron que La Segura volviera a aparecer en redes, ya que, según lo manifestó en Instagram, le han escrito mucho preguntando por su estado de salud. Además, dijo que ha pasado por muchos momentos de dolor y no quería que la vieran en mal estado.

"Los extrañé, estuve como casi 15 días perdida. Todos han sido conscientes de mi condición de salud, de los dolores, han estado súper pendientes, me han mandado mensajes. No quería aparecer así de nuevo, pasé por momentos de demasiado dolor, donde he llorado, he reído, quería aparecer con la misma energía con los gritos de La Segura", contó la influenciadora.

Vea aquí lo que dijo La Segura sobre su salud: