La fiesta que armó Carlos Vives al lado de otros artistas colombianos en los Latin Grammy

Finalizó otra entrega de los Latin Grammy, que esta vez se desarrolló en Miami, Estados Unidos. Esta vez la gala fue encabezada por el colombiano Carlos Vives, quien fue nombrado por la Academia por la persona del año y, por eso, tuvo una fiesta en su honor en donde varios de sus colegas hicieron acto de presencia.

Es por eso que, durante la gala, fue el encargado de abrir con varios de sus éxitos hasta terminar montando una fiesta en el escenario principal en donde varios de sus amigos, todos colombianos, se subieron al escenario: Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Camilo, Juanes y Kapo fueron los que acompañaron al samario en esta celebración, que comenzó con todo el tinte cafetero. Mientras que al lado, en el público, se encontraban Ovy On The Drums, Karol G, Feid, Ela Taubert y más representantes colombianos, emocionados por todo.

Asimismo, el samario recibió el premio en gala de manos del histórico Bon Jovi, quien resaltó todo el talento del colombiano y confesó la admiración que tiene por su carrera: "Carlos, durante décadas has encarnado ese espíritu y has usado tu voz para algo más que crear música. Tu legado va mucho más allá del escenario, dejando una huella no solo en tu comunidad, sino en el mundo entero, y esa es una de las muchas razones por las que mereces tanto este galardón. Es un privilegio reconocerte como la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación de este año”, le dijo.

Por supuesto, la escena conmovió a todo el publicó que también reconoció todo el talento de Carlos Vives, que dejó unas sentidas palabras de agradecimiento: "Gracias infinitas a la Academia por hacerme vivir esto junto a todos ustedes, amigos y compañeros de viaje que admiro profundamente y a quienes doy las gracias por tanta vida y tanta buena música. Y entre las imágenes y sonidos que han pasado por mi cabeza en estos días inolvidables, están mis padres, que me regalaron la música y me contagiaron la magia de la provincia para honrarla con el nombre de mi banda y convertirla en sonidos para compartir con todos ustedes y viajar juntos por los nuevos tiempos (...) A todo el equipo del Cumbia House, de nuestro sello Gaira Música Local, de nuestra escuela de música Río Grande, de nuestra Fundación Tras La Perla, de nuestra productora de cine Mestiza Films. Gracias a mis hijos, que los amo y los llevo siempre en el corazón. Y gracias infinitas a mi amiga y compañera de viaje, Claudia", añadió.

