La increíble historia de la llegada de Yalitza Aparicio al casting de 'Roma'

Yalitza Aparicio, protagonista de la película ‘Roma’ nominada al Óscar a mejor actriz por su papel como Cleo, contó en Mañanas BLU detalles de su interpretación y la forma cómo llegó a participar en la producción del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

Aparicio contó que acababa de terminar una licenciatura en educación para niños cuando se le apareció en el camino la oportunidad de protagonizar la cinta que ha despertado una amplia aceptación en el público y la crítica.

Publicidad

Vea también: ¡De maestra a actriz! Conozca a la protagonista de Roma nominada al Óscar

“Sinceramente yo no sabía quién era él [Alfonso Cuarón]. Sí me tomé como el tiempo de buscarlo en internet cuando me dijeron el nombre, pero solo quise buscar imágenes para identificarlo cuando lo viera y cuando lo tuve enfrente solamente creí que no era él porque estaba tan delgado y alto que me dije no se parece nada al que vi en fotos”, contó la talentosa actriz.



Sobre su llegada al casting de Roma, Aparicio contó que esta se dio de manera accidental pues era su hermana la que aspiraba al codiciado papel.

“Yo llegué al casting por culpa de mi hermana, sinceramente. Ella canta, a ella la conoce en Tlaxiaco, el lugar de donde yo soy. Como en ese entonces ella estaba algo delicada de su embarazo, yo la acompañé. Al estar allí ella me pidió que pasara y, como es el amor de hermana, no sé, pensaba que tenía que contarle cómo se hacía un casting ya que no creíamos que lo volvieran a hacer alguna vez o que tuviéramos la oportunidad de saber cómo se hacía. También pensé que no me iba a pasar nada, ni siquiera me iban a volver a llamar y no perdía nada, así que lo hice por ella", relató.

“Al final cuando me llamaron fue sorprendente porque no quería ir a las siguientes pruebas”, reveló Aparicio.

Publicidad

Escuche esta entrevista: