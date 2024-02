La muerte de Selena Quintanilla tendría una oscura razón, según reveló su asesina

Selena Quintanilla Pérez fue una de las artistas más importantes de la cultura hispanohablante, pese haber nacido en Estados Unidos se convirtió en un icono latinoamericano hasta el 31 de marzo de 1995 cuando una mujer le quitó la vida en el hotel Days Inn en la ciudad de Corpus Christi, en Texas.

Yolanda Saldívar fue la asesina que le arrebató la vida a la 'reina' Selena Quintanilla, razón por la que cumple casi 30 años en prisión americana y, ahora, ha decidido hablar del porqué decidió hacerlo dejando muchas dudas y saldrá a la luz en un documental que prepara NBC Universal sobre la vida de la artista.

Inicialmente, se dijo, según ella, que la mató por una serie de diferencias del padre de la artista que aseguraba que Saldivar robaría las cuentas de su hija al tener tanto poder por ser parte del club de fans de ese momento. Selena & Yolanda: The Secrets Between Them es el nombre de la serie que dará a la luz un secreto aterrador de este crimen, pues según la homicida: "El público no sabe la verdad".

BLU Radio. Selena Quintanilla / Foto: Youtube

Pese que en varias ocasiones ella entregó versiones diversas de la muerte de Selena Quintanilla. Primero dijo a la Policía que se trató de un fraude el cual le descubrieron y no quería ser despedida, prefería ver muerta a la artista antes de que la dejara para siempre; otra versión de Saldívar es que trató de una discusión en donde ella pensaba suicidarse, pero el gatillo se disparó sin querer y otra versión, esta ya de parte de allegados a la cantante, es que habría una obsesión por parte de la homicida y que estaba enamorada por ella, por lo que antes de verla con otra persona decidió matarla.

Publicidad

Será este fin de semana del 17 y 18 cuando se revele la supuesta verdad de la muerte de Selena Quintanilla, según ha dejado saber la homicida en medios en Estados Unidos.