La segunda temporada de ‘Cien Años de Soledad’ encabeza los estrenos de Netflix

La espera terminó y, finalmente, llega la segunda temporada de ‘Cien Años de Soledad’ a Netflix el próximo 5 de agosto. Basada en la obra cumbre de Gabriel García Márquez, la serie profundiza en los conflictos, amores, tragedias y destinos que marcaron a varias generaciones, manteniendo el realismo mágico que convirtió a la novela en un referente de la literatura universal.
En esta nueva etapa, la producción promete expandir el universo de Macondo con un desarrollo más profundo de sus personajes y de los acontecimientos que transforman al mítico pueblo. La serie busca equilibrar la fidelidad al texto original con una puesta en escena cinematográfica, en la que destacan la fotografía, la recreación de época y el talento de un elenco mayoritariamente colombiano.
Desde su anuncio, Cien años de soledad se ha consolidado como una de las apuestas más ambiciosas de Netflix para América Latina. La adaptación no solo representa un homenaje al legado de Gabriel García Márquez, sino también una oportunidad para llevar la historia de los Buendía a nuevas generaciones de espectadores, manteniendo vivo uno de los relatos más influyentes de la literatura en español.
Lista de estrenos de Netflix en agosto de 2026
- 1 de agosto: WWE SummerSlam (evento)
- 3 de agosto: Sesame Street: Tormenta en Plaza Sésamo (película familiar)
- 4 de agosto: Corazones rebeldes (serie)
- 5 de agosto:
- Una esposa para Harry (serie)
- Cien años de soledad (serie)
- 1670 (serie)
- El escándalo de Trustor desde dentro (documental)
- Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida (documental)
- 6 de agosto: Mi vida con los chicos Walter (serie)
- 7 de agosto:
- Operación Safed Sagar: La misión más alta de la Fuerza Aérea India (serie)
- Gatos callejeros, de Ricky Gervais (serie)
- Muertos S.L. (serie)
- La última casa (película)
- Acaramelados (serie)
- 8 de agosto: La heroína del moño (película)
- 10 de agosto: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (serie familiar)
- 11 de agosto:
- MOURINHO (serie documental)
- Rory Scovel: Show Must Go On (especial de comedia)
- 12 de agosto:
- Conversaciones con asesinos: Las cintas de Charles Manson (serie documental)
- Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía (película)
- 13 de agosto:
- Llantas (serie)
- Mi brillante carrera (serie)
- Un hijo propio (documental)
- Esto, aquello y todo lo demás (película)
- MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins (evento deportivo)
- 14 de agosto:
- Moria (serie)
- El peso de la ley (serie)
- Mi mejor amigo, su novia y yo (película)
- No se desea buena suerte (película)
- La fiera (película)
- 18 de agosto:
- Kelsey Cook: Happy Hour (especial de comedia)
- ¿Qué hacemos escalando montañas? (reality)
- 19 de agosto:
- El amor es ciego: Reino Unido (reality)
- Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing (documental)
- Quince días (película)
- 20 de agosto:
- Outer Banks: The Official Podcast (podcast)
- S&X (serie)
- Sacrificio de sangre (serie)
- Outer Banks (serie)
- Chompoo: La niña desaparecida y olvidada (documental)
- 21 de agosto:
- La captura (película)
- Amor, amor, boda (película)
- 25 de agosto:
- Al descubierto: El testimonio de Vince Young (documental)
- Stamptown (especial de comedia)
- 26 de agosto:
- Rhythm + Flow: Francia (reality)
- 27 de agosto:
- Leanne (serie)
- Beauty in Black (serie)
- 28 de agosto:
- Chumbak (serie)
- Toda la verdad de mis mentiras (serie)
- Cementerio (serie)
- Una mujer sin pasado (película)
- Susurran tu nombre (película)
- Ratonera (serie)