Presentan nuevo tráiler de la segunda parte de 'Cien años de soledad': así luce

Una de las historias más fascinantes de la historia de la literatura colombiana está de regreso, pues este miércoles, 20 de mayo, Netflix presentó oficialmente el tráiler de la segunda temporada de 'Cien Años de Soledad', la serie que narra el relato del libro de Gabriel García Márquez.

La primera parte fue un éxito internacional, tanto que el propio público fue el que pidió -casi obligatorio- una segunda parte de este relato para conocer más a fondo de la historia de Macondo por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, hasta las maldiciones, amores imposibles y tragedias que persiguen a sus descendientes, la serie promete capturar la complejidad y riqueza de la obra original.

Ahora, este viernes, 17 de julio, Netflix presentó el segundo tráiler de esta entrega que llegará el 8 de agosto en donde dejó ver nuevas cosas que traerá la continuación de la historia del pintoresco pueblo de Macondo con la familia Buendía.

"Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico", afirmó Laura Mora, directora de la serie.



Este es el nuevo tráiler de 'Cien años de soledad'

Sinopsis de 'Cien años de soledad'

Tras la firma del armisticio la paz no llegará a Macondo. Los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, traman un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio, quien, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.