James Rodríguez llega a Netflix: estrenarán documental sobre el '10'

A lo largo de su carrera, James Rodríguez ha sido un futbolista de amores y odios debido a su trayectoria y aporte en los clubes que ha estado, al igual que en la Selección Colombia. Por eso, Netflix contará a detalle la historia del '10' de la Tricolor y cómo fue su camino para convertirse en una leyenda del combinado nacional.

La docuserie, dirigida por el reconocido cineasta colombiano Simón Brand, ofrecerá un relato íntimo narrado en primera persona por el propio James Rodríguez, quien repasará desde sus inicios en el fútbol hasta convertirse en uno de los jugadores más influyentes en la historia reciente del deporte colombiano. Además, abordará los episodios que marcaron su consolidación internacional, incluyendo su histórica participación en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que se convirtió en goleador y figura global tras su recordado gol ante Uruguay, considerado uno de los mejores en la historia de las Copas del Mundo.

Foto: Netflix

Entre las figuras que participan en el documental se encuentran Luis Díaz, Radamel Falcao García, Sergio Ramos, Marcelo, David Ospina, José Néstor Pékerman y el actual técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Según adelantó Netflix, la serie busca retratar “a la persona detrás del ídolo”, mostrando no solo al futbolista admirado por millones de aficionados, sino también al hombre que enfrentó momentos de presión, incertidumbre y transformación personal.

El relato mostrará aspectos personales del '10', desde los días que tuvo que "pasar hambre" en Argentina cuando sumaba minutos en Banfield, o las críticas que comenzó a recibir en su llegada al fútbol europeo. En la docuserie aparecerán personajes importantes de su vida, entre esos, el querido Carlo Ancelotti que hablará de por qué llegó al Real Madrid tras el Mundial 2014.



“La vida de James Rodríguez, el niño colombiano que soñó con ser capitán y terminó convirtiéndose en el ‘10’ que inspiró a un país entero, se revela en esta miniserie documental como una travesía que recorre su talento, sus adversidades y su evolución profesional”, señala la sinopsis oficial de la producción.