En medio de rumores, James juega su mejor partido con el Minnesota y aclara si se retirará

James Rodríguez dio dos asistencias y disputó su mejor partido con Minnesota United este domingo en el empate 2-2 frente a Austin FC por la duodécima fecha de la liga norteamericana (MLS) y negó que vaya a retirarse.

James ingresó al partido en el minuto 63 en lugar de Tomás Chancalay y cuatro minutos más tarde dio un pase gol para Anthony Markanich y al 77' asistió al argentino Joaquín Pereyra.

"Entreno para estas cosas", dijo el volante cafetero a Apple TV. "Siempre doy todo lo que tengo, cuando tienes este tipo de minutos tienes que estar listo y poder ayudar".

Ambas asistencias tuvieron el sello del ex Real Madrid. El primero fue un centro medido al segundo palo y luego brindó una perfecta habilitación a ras que dejó a Pereyra solo frente al arquero rival.



GOOOOL de Anthony Markanich



Gran asistencia de James Rodríguez 🇨🇴 para que el estadounidense anote el empate del @MNUFC. pic.twitter.com/dm5AeMdGOO — MLS Español (@MLSes) May 11, 2026

¿James se retirará después del Mundial 2026?

Múltiples reportes, incluido uno del portal en español de la Major League Soccer, indican que James dejará a Minnesota United después del partido del miércoles por la Jornada 13 ante Colorado Rapids nuevamente en el Allianz Field, en St. Paul (Minesota).

El volante de 34 años no confirmó dicha información, pero sí anticipó que se presentará al campamento de la selección de Colombia el 17 de mayo y que no piensa en el retiro.

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"Creo que se deben informar más, el único que va a saber hasta dónde quiere jugar voy a ser yo y en su día lo voy a decir, me quedan un par de años más", afirmó James.

¡Las palabras de James Rodríguez 🇨🇴 con @soyantosports!



¿Se retira? El colombiano habló de su gran partido con el @MNUFC, de su futuro y de lo que hará tras el Mundial 2026. pic.twitter.com/feg7rAIErX — MLS Español (@MLSes) May 11, 2026

James solo ha jugado cinco partidos con los Loons desde su llegada a Estados Unidos, en los que registra dos asistencias, ambas dadas este domingo.

Otro colombiano, el atacante Christian Ramírez, anotó el gol del empate definitivo para el Austin a los 79 minutos.

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Antes, el albanés Myrto Uzuni había anotado desde el punto penal el gol que abrió el marcador para el Austin al minuto 14.

El empate deja a Minnesota en el quinto lugar de la Conferencia Oeste con 21 puntos, a ocho del líder San José Earthquakes, mientras que Austin es décimo en la misma zona con 18 puntos luego de 12 partidos.

En otro partido de este domingo, el New York City FC goleó 3-0 al Columbus Crew y quedó en séptimo lugar de la Conferencia Este con 15 puntos, a nueve del líder, el Nashville SC.

La victoria del equipo neoyorquino, que forma parte del City Group, llegó con un triplete del atacante austríaco Hannes Tarn Wolf, que anotó a los 12', 16' y 66 minutos del partido jugado en el Yankee Stadium, en el Bronx.

GOOOOLAZO de Joaquín Pereyra 🇦🇷



¡Conexión latina! Segunda asistencia de James Rodríguez 🇨🇴 para que el argentino remonte el resultado a favor del @MNUFC. pic.twitter.com/HIPMfkHaTr — MLS Español (@MLSes) May 11, 2026

LAFC es goleado en casa

Houston Dynamo propició una de las grandes sorpresas de la jornada al golear 4-1 a Los Ángeles FC en casa de éste, en BMO Stadium.

"Es un partido en el que dominamos la posesión, pero cada vez que perdíamos la pelota no tuvimos la energía para responder en transición", comentó el entrenador del LAFC, el canadiense Marc Dos Santos.

"Nos faltó concentración. Estamos pagando el precio de todo el camino recorrido desde el inicio de la temporada", añadió.

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La joven promesa Jack McGlynn (25', 55') se convirtió en la gran figura del encuentro con un doblete, mientras que el brasileño Guilherme (34') y el polaco Mateus Bogusz (51') cerraron la cuenta para el Dynamo.

El gol del descuento fue obra del salvadoreño Nathan Ordaz, que sumó su segundo tanto en la temporada regular.

Fue el tercer partido consecutivo del LAFC sin conocer la victoria, incluyendo la derrota 4-0 frente a Toluca que lo dejó fuera de la final de la Copa de Campeones de Concacaf.

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El surcoreano Son Heung-Min fue titular y disputó los 90 minutos en uno de sus últimos partidos previo a su incorporación a la concentración de la selección de Corea del Sur de cara al Mundial 2026.

Houston llega a 18 puntos en 11 partidos en el octavo lugar de la Conferencia Oeste, donde Los Ángeles FC se mantiene tercero con 21 unidades.