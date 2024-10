La serie policial que llega a Prime Video inspirada en famoso libro en EEUU

A partir del 14 de noviembre, Prime Video tendrá una nueva serie policial ambientada e inspirada en los personajes de la exitosa serie de libros del autor James Patterson, Alex Cross. En esta serie, el detective en Washington, padre viudo, tendrá la oportunidad de enfrentarse al caso más grande de su vida, que podría cambiar su realidad para siempre.

Pero no será la primera vez que el universo de Patterson, pues, incluso, en cine se han visto películas protagonizadas por Morgan Freeman y Tyler Perry, en estas fueron un éxito y los libros han tenido más de 400 millones de copias.

"Cuando me presentaron esto como un posible proyecto para adaptar a una serie de televisión, me emocioné. Primero, este es el tipo de contenido que yo querría ver. Segundo, tenía un legado que incluía a Morgan Freeman. Tercero, cuando leí los libros, me di cuenta de que había algunas oportunidades para hacer cosas que no se hicieron en las películas”, dijo Ben Watkins, creador, cabeza creativa y productor ejecutivo de la nueva serie.

Así fue como escogieron a Aldis Hodge como el encargado que le dará a vida a Alex Cross, que, desde que le propusieron el papel se vio atraído por todo lo que significaría darles potencial a estos personajes tan importante y transmitir lo que buscan desde la producción y convencer a los fans.

“Soy definitivamente fan del crimen real. Sin duda, soy un gran aficionado a la psicología. Me gusta entender la naturaleza de la psicosis de las personas, por qué hacen lo que hacen, qué motiva ciertas cosas. Cuando comenzamos la serie, tuvimos consultas con detectives reales en D.C. Para mí, simplemente me gusta entender. Ser padre en la vida real ayuda a informar los instintos parentales de tu personaje de la naturaleza del comportamiento humano y los diferentes patrones (…) Estoy absolutamente enamorado de la paternidad. Mi hija es lo mejor del mundo. Tiene 2 años y medio, y está a cargo de todo en mi casa. Hay una hermosa vulnerabilidad en Cross que podemos ver porque él es padre”, expresó.

‘Cross’ es un intenso thriller criminal que sigue al brillante detective y psicólogo forense Alex Cross mientras se enfrenta a un sádico asesino en serie. Acompañado de su fiel compañero, John Sampson, Cross deberá resolver un caso escalofriante mientras lidia con una amenaza del pasado que pone en peligro a su familia.