La transformación visual de Feid, un reto que solo una persona ha llevado a un siguiente nivel

La transformación visual de Feid ha ido mucho más allá de un cambio de vestuario, una nueva apariencia o una estrategia de imagen. En los últimos años, el artista paisa ha construido un universo en el que conviven diferentes versiones de sí mismo, y detrás de buena parte de esa evolución está Sebas Sánchez, director y creativo que trabaja junto al cantante desde 2021.

Su relación comenzó cuando Sebas llegó al proyecto como fotógrafo. Con el paso del tiempo, su trabajo se extendió a los videos musicales, las piezas gráficas, la construcción de conceptos, los proyectos audiovisuales y, recientemente, los espectáculos en vivo. El reto más grande llegó con la construcción de Ferxxo Pro Max, una nueva etapa que debía contrastar con todo lo que el público ya conocía del Ferxxo.

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“Lo que queríamos era traer este personaje como antagónico a la mesa, que es este man vestido de negro, mucho más sofisticado, como con una vida más lujosa, por decirlo de alguna manera, o más elevada”, explica Sebas.

Feid y Sebastián Sánchez // Foto: suministrada

Ferxxo Pro Max: el nacimiento de una nueva identidad visual

Durante años, el verde se convirtió en uno de los principales códigos visuales de Feid. Su estética estaba ligada a la cultura popular colombiana, el humor, el lenguaje de Medellín y una fuerte influencia del rap y la cultura urbana.



“Este personaje literal es como un villano que entra ahí a llenar ese otro espacio, pues, y como a darle también como comida a la gente a nivel narrativo”, señala.

Para construirlo, el equipo tuvo que pensar prácticamente cada detalle. No se trataba únicamente de escoger una paleta de colores o un vestuario. La intención era que todo respondiera a una misma historia.

“Diseñamos casi que todo, o sea, literal hasta el pintauñas que tenían las modelos”, cuenta.

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Green Print: una comunidad con sus propios códigos

Esta evolución también dio paso a Green Print, concepto que busca reunir al fandom de Feid alrededor de códigos propios y una identidad compartida.

“Ferxxo tiene muchos códigos y muchos códigos visuales, muchos códigos así como en cómo escribir las canciones, como hasta en el mismo nombre de las canciones. Entonces era como todo eso hacía parte, como yo lo decía, así como una tribu, un clan que tiene sus mismos códigos y entiende cómo funciona todo”, explica.

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Uno de los contrastes más llamativos de esta etapa aparece entre Ferxxo vs. Ferxxo y Club de las 19 Flores. Mientras el primer proyecto apuesta por una estética oscura, sobria y cercana al rap, el segundo explota los colores, la imaginación y una estética casi infantil.

“Lo que queríamos era que este proyecto se sintiera como entrando en la cabeza de los niños y viviendo ahí por un ratico (...) Uno chiquito todo lo exagera. Entonces uno se mete en una piscina chiquitica pero uno cree que está en el mar, uno se mete en un parquecito y uno cree que está en Disney”, explica.

Por eso, aunque algunos espectadores puedan percibir las imágenes como un “sueño con fiebre”, detrás existe una intención narrativa.

Feid // Foto: Universal Music Latin

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Una identidad que sigue llevando a Medellín a otros lugares

La internacionalización de Feid tampoco ha significado abandonar sus raíces. Para Sebas, una de las principales fortalezas del proyecto está precisamente en conservar una mirada construida desde Medellín.

Incluso cuando las producciones se realizan en otros países, la identidad del artista permanece vinculada a Colombia.

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“Nuestras construcciones siempre terminan siendo como una visión del mundo, pero guiada por lo que uno es”, asegura.

El universo visual no se ha quedado en los videoclips. La narrativa de Ferxxo y Ferxxo Pro Max también comenzó a trasladarse a los escenarios.

Sebas reconoce que ahora tiene una mayor participación en la construcción visual de los shows, precisamente porque el objetivo es que todas las plataformas respiren una misma identidad.

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“A la final en el Falxxo Tour viste a Ferxxo Pro Max y en la Macarena viste a Ferxxo”, explica.

Feid en La Macarena // Foto: Instagram @feid

El creativo detrás de la evolución visual

La relación entre Sebas y Feid tiene además un componente familiar. El director reveló durante la entrevista que es primo del artista y que su colaboración comenzó incluso antes de que ambos alcanzaran las dimensiones actuales de sus carreras.

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“Desde el día cero, literal, cuando yo empecé a estudiar videos, ese man me dijo, parce, yo quiero que usted me tome las fotos, quiero que usted me haga un video”, recuerda.

Con los años, esa relación se convirtió en una sociedad creativa en la que ambos han crecido juntos.

Sebas reconoce que todos los proyectos le han dejado aprendizajes, desde Ferxxocalipsis y Luna hasta Alakran, Sorry For That Much y los trabajos más recientes de Green Print.

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“Todo eso ya se ha visto pues como esa evolución del proceso, se ha visto al final en eso que es el Green Print, que siento que es como lo más sólido que yo he hecho con él y a lo que más tiempo le hemos metido y hemos procurado que todo tenga como un sentido y no salgan como cosas porque sí”, afirma.