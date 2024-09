Link para comprar boletas para el Estéreo Picnic 2025: precios y localidades

Nuevamente el Estéreo Picnic 2025 fue tendencia en redes sociales, pues, este martes, 3 de septiembre, dieron a conocer la lista oficial de artistas que estarán el parque Simón Bolívar durante cuatro días y habilitaron nuevamente la venta de boletería para este importante festival de la región.

Link para comprar boletas para el Estéreo Picnic 2025

A partir de este 2 de septiembre se habilitó la preventa ara los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale!, que irá hasta el 5 del mismo y después todos podrán acceder a la compra boletería. Todo esto se podrá hacer a través del siguiente link: https://www.eticket.co/eventos.aspx?idartista=778

Precios del Estéreo Picnic 2025



Combo 3 días : $1.149.000

: $1.149.000 Combo 4 días: $1.999.000.

$1.999.000. Combo confort 3 días: $1.999.000

$1.999.000 Combo confort cuatro días: $2.699.000

$2.699.000 Combo VIP 4 días: $3.999.000

Estéreo Picnic 2025 // Foto: Páramo Presenta

¿Cuál es la diferencia en las localidades?

En el Festival Estéreo Picnic (FEP) se ofrecen tres tipos de localidades: general, confort y VIP, cada una con diferentes ventajas. La primera entrada permite acceso a las experiencias del festival, baños, zonas de descanso, restaurantes, barras y puntos de carga cashless; la localidad Confort añade filas de ingreso preferencial, zonas de descanso con pantallas de transmisión en vivo, baños mejorados, zonas de juegos y experiencias adicionales, así como barras y puntos de recarga específicos.

Publicidad

La localidad VIP ofrece aún más beneficios, incluyendo ingreso preferencial, zonas de descanso con vista preferencial a dos escenarios equipadas con calentadores, restaurantes y barras exclusivas, baños con servicio preferencial, y puntos de cashless y mercancía oficial en áreas exclusivas. Cada opción está diseñada para ofrecer diferentes niveles de comodidad y experiencias exclusivas dentro del festival.

¿Qué artistas estarán en el Estéreo Picnic?

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Rufus du Sol, Alanis Morissette, Tool, The Black Keys, Justice, Incubus, Benson Boone, Foster The People, Empire of the Sun, Zedd, Mon Laferte, Parcels, Danny Ocean, Tate Mcrea, The Hives, Charlotte de Witte, Richie Hawtin Dex EFX, Nathy Peluso y muchos más estarán durante cuatros días en el parque Simón Bolívar de Bogotá.