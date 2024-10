Los memes que dejó la preventa del concierto de Shakira en Colombia: "Las mujeres lloran"

Éxito total en el primer día de venta de boletería para las tres fechas que tendrá Shakira en Colombia en su ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’, pues en menos de cuatro horas se reportó que se vendieron todas las primeras disponibles, hecho que generó una ola de memes en redes sociales por las personas que se quedaron fuera en esta primera oportunidad.

Y es que, aunque no lo hayan conseguido este 8 de octubre, el 9 y 11 tendrán una segunda oportunidad con la preventa de clientes de bancos AVAL y de público general, respectivamente, que apuntan también a agotarse rápidamente.

Pero como es habitual en cualquier situación del país, los memes no faltaron y las redes sociales se inundaron de ellos sobre toda la ola de personas que se conectaron a la plataforma de venta para apartar un lugar en Medellín, Bogotá o Barranquilla.

Memes que dejó la preventa de Shakira en Colombia

“Las mujeres sí lloran”, dicen seguidores en redes

Al durar tan poco tiempo la preventa de boletas de Shakira, muchas personas expresaron su tristeza y miles de comentarios llegaron a inundar todas las redes: “Ike que las mujeres ya no lloran y he llorado toda la mañana”; “Me va a matar la espera de esta boletería”; “Esta fila me estresa más que la del banco y eso que estoy en la casa”, fueron algunos de los más graciosos.

Lo bueno es que, aunque se agotara la preventa, los seguidores de la barranquillera aún podrán obtener un lugar en su gira para 2025, pues este 9 y 11 de octubre se llevará a cabo la preventa AVAL y venta de público general, respectivamente. Por ahora, ni el promotor ni su equipo han anunciado algo sobre una posible segundo fecha, pero no se descarta la posibilidad de más noches en Colombia en este ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’.