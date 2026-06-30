Los Minions regresan a la pantalla grande con "Minions & Monstruos"

La preventa de entradas para Minions & Monstruos, la nueva aventura animada de Illumination, ya está oficialmente abierta. El largometraje, que llegará a los cines el próximo 1 de julio, presentó además su tráiler final, iniciando así la cuenta regresiva para su estreno global.

Esta nueva entrega, dirigida por Pierre Coffin —nominado al Oscar y voz original de los personajes desde 2010—, sitúa a los Minions en el centro de una historia donde la fama y los errores humanos desencadenan una amenaza monstruosa. Según el comunicado oficial de la producción, la trama aborda cómo los icónicos seres amarillos conquistaron Hollywood, perdieron su estatus y terminaron provocando un caos que ahora deberán resolver para salvar al planeta.

La producción está a cargo de Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, quien busca expandir el universo animado tras el éxito mundial de Mi Villano Favorito 4. La franquicia, que acumula más de 5.600 millones de dólares en la taquilla global a lo largo de más de una década, se mantiene como un fenómeno cultural capaz de atraer tanto al público infantil como a los adultos gracias a su humor irreverente y referencias a la cultura pop.

Foto: Twitter Marvel Latin News

Como parte de la antesala al estreno, la plataforma Universal+ ha habilitado un maratón familiar que recopila cinco películas fundamentales de la saga. Esta iniciativa permite a los suscriptores revivir el origen de los Minions, desde su evolución como organismos unicelulares hasta su lealtad definitiva hacia Gru, el villano que finalmente les otorgó un propósito.



El estreno de esta nueva producción cinematográfica reafirma la vigencia de estos personajes, que han trascendido su formato original para convertirse en íconos intergeneracionales. La película promete mantener el estilo de comedia física y desenfreno que caracteriza a la marca desde su debut en 2010.

Minions & Monstruos se posiciona como una de las apuestas familiares más fuertes del año, consolidando a Illumination como un referente clave en la industria de la animación. Con las entradas ya disponibles para su adquisición anticipada, se espera una alta asistencia en las salas de cine del país durante su semana de lanzamiento. Los interesados pueden consultar los horarios y puntos de venta en los sitios web de las principales cadenas exhibidoras.