Luis Alfonso llega con 'Lindo Lindo' y lo presenta con concierto gratis en Bogotá

Finalmente llegó 'Lindo Lindo', el nuevo álbum de Luis Alfonso que mezcla todo lo que ha significado para él a lo largo de su vida ser un artista. Una expresión creada por él, una forma de ver y nombrar el mundo. En el habla popular, decir “lindo, lindo” es reconocer que algo es genuinamente bueno, auténtico, especial.

En diálogo con Blu Radio, el cantante aseguró que este álbum explora sonidos diferentes sin dejar de lado las historias que caracterizan la música popular. Incluirá canciones de despecho, amor, familia y experiencias cotidianas.

"Hay canciones de despecho, canciones de amor, canciones de la vida y canciones de la familia. Si no le gusta una, le gustan dos o tres, porque hay para todos los sentimientos", explicó.

A lo largo de 14 canciones, el artista construye un universo musical que recupera la esencia que lo ha convertido en uno de los nombres más importantes de la música popular colombiana: rancheras cargadas de sentimiento, ritmos contentosos que invitan a cantar y bailar.



"El álbum fue concebido como una experiencia completamente orgánica. Toda la música y cada uno de los videos fueron grabados en vivo en un bar al aire libre, rodeado de amigos y músicos, durante el atardecer y la noche. Como telón de fondo, las montañas de Bolombolo y el majestuoso río Cauca acompañan una producción pensada para reflejar la esencia montañera de Luis Alfonso y su estrecha relación con el campo colombiano", revelaron de su equipo.

Luis Alfonso // Foto: suministrada

Tracklist oficial:

Bonita pero descarada Qué sería de mí A lo bien Lo mejor soy yo Qué ironía Montañerito Por Dios que me mato No me enseñaste De mí para mí (feat. Jhon Alex Castaño) Váyanse mucho Yaper Amor en efectivo Así es nuestro amor Déjame entrar (feat. Piso 21)

Luis Alfonso dio concierto gratis en Bogotá

El cantante Luis Alfonso ofreció un concierto gratuito este 23 de julio en Bogotá para celebrar el lanzamiento de su más reciente álbum, 'Lindo Lindo'. Desde las primeras horas de la mañana, seguidores comenzaron a reunirse en la Plaza de la Mariposa para asegurar un lugar y acompañar al artista en esta presentación especial, que marcó uno de los eventos promocionales más importantes de su nuevo proyecto musical.

El ingreso al evento inició a las 7:00 de la mañana, momento en el que ya se observaban largas filas de fanáticos dispuestos a esperar bajo el cielo capitalino para ver de cerca al intérprete. Durante el concierto, Luis Alfonso interpretó varias de las canciones que hacen parte de 'Lindo Lindo', además de incluir en el repertorio algunos de los éxitos que lo han consolidado como una de las figuras más destacadas de la música popular colombiana.

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Bajo el intenso sol de Bogotá, el público respondió con entusiasmo, cantando cada tema y convirtiendo la jornada en una verdadera celebración del lanzamiento de su nuevo álbum.