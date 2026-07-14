¿Cómo es la mejor forma de superar una tusa? Este es el consejo de Luis Alfonso

Las canciones de Luis Alfonso han estado marcadas por historias de amor, desamor y despecho, temas con los que miles de seguidores se identifican. Por eso, durante una entrevista con Blu Radio, el cantante fue consultado sobre cuál considera que es la mejor manera de superar una tusa.

Lejos de recomendar una fórmula única, el artista aseguró que cada persona enfrenta el duelo de manera diferente, aunque insistió en la importancia de vivir ese proceso antes de intentar comenzar una nueva relación.

"La mejor forma de pasar una tusa yo creo que es hacer el duelo. Hay gente que llora, hay gente que se emborracha, hay gente que se va al gimnasio, cambia su forma de vida o cambia de look. Todo depende de cómo cada persona viva ese momento", afirmó.

Para el ‘Señorazo’, no existe un camino igual para todos, pero sí considera fundamental aceptar la pérdida y darse el tiempo necesario para sanar emocionalmente.



Luis Alfonso, tendencia en México // Foto: Instagram @luisalfonso

"Lo importante es desapegarse de algo que ya no va a estar ahí. Porque si usted se mete con una persona estando dolido, lo que va a hacer es más daño", agregó.

Sus palabras coinciden con una idea recurrente en muchas de las letras del género popular: afrontar el dolor antes de dar paso a un nuevo capítulo sentimental.

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Las historias de rupturas amorosas han sido, durante décadas, uno de los pilares de la música popular colombiana. Artistas como Darío Gómez, Jessi Uribe, Yeison Jiménez y el propio Luis Alfonso han construido buena parte de su repertorio alrededor del despecho, las decepciones y los procesos de superación.

Aunque mencionó que algunos optan por llorar, otros por cambiar hábitos o incluso transformar su apariencia, insistió en que el verdadero reto está en permitirse vivir el duelo sin apresurar una nueva relación.