Maluma genera polémica por contenido de su canción ‘Cuatro Babys'

La canción ‘Cuatro Babys’ del cantante paisa Maluma ha generado miles de críticas en internet debido al lenguaje que maneja y al ser señalada de ofrecer un contenido que agrede a la mujer.



Aunque ‘Cuatro Babys’ tiene más de 185 mil reproducciones en YouTube, en la plataforma Change.org ya se han logrado conseguir más de 12 mil firmas para que el videoclip sea retirado.



La petición en este portal es la siguiente: “La canción y el videoclip Cuatro Babys del cantante Maluma es absolutamente denigrante para el género femenino. Tanto la letra como las imágenes hacen apología a la violencia directa hacia las mujeres, la cuales son descritas como meros cuerpos sin valor, intercambiables y absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado de los autores”, dice la petición.



Y este es un aparte de la canción: "Estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero (…) La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa ‘que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, polvo corridos siempre echamos tres. A la cuenta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez”.