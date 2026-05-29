Maluma rompió en llanto al recordar a Yeison Jiménez: "Ese hij… hace mucha falta"

Tras cumplirse un mes de su muerte, Maluma le dio un homenaje especial a la memoria de Yeison Jiménez y fue seguir adelante con un proyecto que tenían juntos grabados para que todos los fans pudieran, una vez más, disfrutar del talento del oriundo de Manzanares en " type="text/html">"Con el corazón", una canción que para el paisa se volvió en una de las más importantes de su reciente álbum 'Loco x Volver'.

Fue grabada un mes antes de que sucediera el trágico accidente en Paipa, Boyacá. De lo único que se ha arrepentido es porque no tuvo la oportunidad de trabajar más con él, pensando en que "dejó tarde una oportunidad única", rompiendo en llanto en conversación con Billboard.

"Todavía me da mucha tristeza porque, a pesar de que estuvimos poco tiempo hablando seguido… tuvimos unos meses donde estuvimos muy unidos. Eso es muy duro, hablar del man es muy fuerte. La canción es muy bonita y todo, pero sí, ese hij… hace mucha falta (...) Lloro es porque yo me perdí muchos años de conocer al man, como que lo conocí muy poco tiempo, y eso es algo como que yo digo: ‘Ah, por qué no lo conocí antes, por qué no hablamos antes más, por qué no compartimos más’. Pero bueno, que en paz descanse; yo a ese mar… lo quiero mucho la verdad", expresó Maluma entre lágrimas.

Yeison Jiménez y Maluma // Fotos. AFP

Para él, Yeison fue el rey de la música popular y considera que ningún artista comparará lo que hizo, no solo como artista, sino como persona. En él vio un reflejo de éxito humilde y trabajador de "un montañero" que soñó en "cumplir grandes sueños", que lo ponen a pensar qué pasaría con su familia si llegase a pasar algo así, esperando que Dios lo tenga al lado de su esposa e hija por mucho más.



Una romántica popular, con tintes despechados y al mejor estilo de “Aventurero”, se perfila como la nueva apuesta musical que promete conquistar a los amantes del género regional. La canción ya logró emocionar a los seguidores de ambos artistas.