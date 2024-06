Manuel Medrano en Bogotá: precios, localidades y dónde comprar las boletas

Manuel Medrano en Bogotá será una realidad el próximo 22 de noviembre en el Movistar Arena. El oriundo de Cartagena llegará a la capital del país para hacer un recorrido por lo mejor de su carrera musical y, por supuesto, presentar su último álbum de estudio, ‘Perfecto’.

Será la primera vez que Medrano se presente en el ‘Corazón de Bogotá’ en sus 36 años. El cartagenero se mostró emocionado por este concierto y aseguró que dará lo mejor de sí para todos sus fans que lleguen a este recinto.

“Con una alegría que me sobrepasa y un agradecimiento y amor inmenso por esta ciudad que me ha visto crecer, hemos preparado el show más espectacular de mi vida, mágico y sensorial, para todas las personas que vibran con mi música e incluso para los que aún no la conocen, están invitados todos desde ya para que cantemos juntos a todo pulmón”, expresó.

Manuel Medrano en Bogotá // Foto: Paola España Comunicaciones

Link para comprar boletas para Manuel Medrano

La venta oficial del concierto de Manuel Medrano en Bogotá comenzará este miércoles, 5 de junio, a partir de las 9:00 de la mañana para clientes Movistar. Todo a través de Tu Boleta; hasta el 7 del mismo mes, pues luego comenzará la venta para todo público hasta agotar existencia.

Este es link para comprar: https://www.tuboleta.com/

“Los seguidores de Manuel Medrano tendrán la oportunidad de asegurar sus entradas y disfrutar de un espectáculo que celebra la versatilidad y el talento de uno de los artistas más influyentes de la música latina actual”, informaron.

