Manuel Medrano presenta versión de lujo de su tercer álbum: incluye artista revelación

La edición deluxe de "Perfecto" suma nuevas dimensiones al álbum con temas inéditos como “Aún Te Extraño” y una versión remasterizada de “Cielo” junto a Nile Rodgers, leyenda de la música y productor, además de las catorce canciones originales lanzadas en mayo de 2024. Manuel Medrano habló sobre este trabajo musical.

"Libérame", el sencillo principal de esta edición, profundiza en los sentimientos que persisten tras una ruptura amorosa. Medrano escribió esta emotiva balada junto a Leo Rizzi, la compositora mexicana Pambo y Mauro Muñoz, quien también estuvo a cargo de la producción. El videoclip captura la narrativa de Medrano y Rizzi interpretando sus experiencias de desamor y nostalgia.

Tracklist de “Perfecto Deluxe Edition”



Libérame

Aún Te Extraño

Mojado

Ángel

Perfecto

Junto A Mí

Miel

Intensos (Con Duplat)

Cielo (Con Nile Rodgers) Remasterized

Este Cuento

Verano en NY

Explorando el Universo

Luna (Con Arthur Hanlon)

Auténtica

Imagínate

Los Aretes de la Luna

Mar

Leo Rizzi expresó su entusiasmo por la colaboración, afirmando: "'Libérame' es una canción sensible que va creciendo conforme se cuenta la historia. Ha sido un mantra para alejarme de alguien que no me bien hacía. Cantarla con Manuel y su tremenda voz la hace aún más especial".

Manuel Medrano, por su parte, elogió el talento y la frescura que Rizzi aporta al pop en español, destacando que esta colaboración ha sido un sueño cumplido.

Para mí, es un orgullo y un honor, que Warner Music haga una edición de lujo de mi álbum ‘Perfecto’. Es un momento muy especial de mi carrera y lo celebro con esta edición de lujo de mi álbum “Perfecto”, y con esta gira por el mundo que ha sido fascinante dijo Manuel Medrano.

Además de este lanzamiento, Medrano sigue con su gira “Manuel Medrano en Concierto”, que lo ha llevado a abarrotar múltiples escenarios en México y que se extenderá en noviembre por Estados Unidos, con paradas en Orlando, Nueva York, Miami y Puerto Rico. La gira culminará con una gran presentación en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 22 de noviembre, un evento muy esperado por sus seguidores en Colombia.

Con la colaboración de productores reconocidos, como Josh Gudwin y Dale Becker, “Perfecto Deluxe Edition” se posiciona como un hito en la carrera de Medrano. Este álbum cuenta con un sonido enriquecido por una mezcla de pop, funk, disco, folk y jazz, explorando los temas de la vida y el amor en sus múltiples facetas. Medrano expresa que “Perfecto” representa la perfección de vivir, respirar y sentir en un mundo que invita a la reflexión y la apreciación de cada momento.

Así avanza la gira “Manuel Medrano en concierto”

-25 Octubre - Monterrey - Auditorio Citibanamex

-26 Octubre - CDMX - Auditorio Nacional (Sold Out)

-31 Octubre - Toluca, Edomex - Teatro Morelos

-7 Noviembre - Orlando - Hard Rock Live

-9 Noviembre - New York -Colden Auditorium

-10 Noviembre - Miami - James L. Knight Center

-16 Noviembre - Puerto Rico -Coca Cola Music Hall

-22 Noviembre - Bogotá - Movistar Arena

Con la edición de lujo de “Perfecto”, Manuel Medrano reafirmó su lugar en la escena musical, atrayendo a un público global y ampliando su legado artístico con una propuesta que mezcla calidad, profundidad y una continua evolución en el pop latino.