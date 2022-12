“Maravillosa”, le dicen a Madonna por su cambió su look antes de estrenar disco

Madonna publicó hoy un vídeo en el que avanza lo que será su próximo disco de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para este año y en el que serán protagonistas la música y estética de Lisboa, ciudad en la que reside desde 2017.

Publicidad

La reina del pop, de 60 años, ha publicado el avance en su cuenta de Instagram, en la que se puede ver a la artista, ahora con una melena corta y negra, en ambientes "underground" de la capital portuguesa.

Rodeada de músicos que tocan sones caboverdianos y en otras imágenes con los acordes de guitarras portuguesas, entona la frase "Express Yourself, Don't Repress Yourself" (Exprésate, no te reprimas), un juego de palabras que remite a unos de sus temas de mayor éxito, "Express Yourself", lanzado en 1989.

"Muy emocionada por compartir la magia de Lisboa", escribe la cantante en la publicación, que ronda ya las 300.000 vistas y supera los 2.900 comentarios y en la que no da detalles de lo que será su próximo álbum.

Publicidad

Es una prueba de la expectación por el que será el decimocuarto disco de su carrera después de "Rebel Heart", que llegó a las tiendas en 2015, y el primero desde que trasladó su residencia a Portugal, a finales de 2017.

Del contenido del disco poco se sabe, aunque Madonna ha ido desvelando en los últimos meses su amistad con algunos fadistas y otros músicos portugueses, cuya sonoridad se sentirá previsiblemente en su próximo trabajo.

Publicidad

La artista se trasladó a Portugal para que uno de sus hijos entrenase con el equipo de fútbol del Benfica, y es una de las estrellas que se ha instalado en los últimos tiempos en Lisboa, donde tienen casa Monica Bellucci y Michael Fassbender, entre otros.