Messi estrenará su propia serie en Disney+: esta es la fecha de estreno

Lionel Messi llegará a Disney+ de una manera diferente al fútbol. El astro argentino será productor ejecutivo de Messi y los gigantes, una nueva serie animada de fantasía deportiva que llegará a la plataforma de streaming a nivel global en 2027.

La producción fue presentada recientemente durante San Diego Comic-Con Málaga, donde más de 3.000 fanáticos conocieron un adelanto de la serie en el Hall M. El proyecto, que combina fútbol, fantasía y aventura, busca acercar la figura de Messi a las nuevas generaciones mediante una historia protagonizada por un niño de 12 años.

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La serie sigue a Leo, un joven que queda atrapado en una realidad alternativa gobernada por gigantes. Para regresar a casa, deberá enfrentarse a diferentes desafíos y participar en batallas similares al fútbol, utilizando unas poderosas “esferas”. Su misión será derrotar a gigantes legendarios y ayudar a restaurar los reinos fracturados de Iko.

Una historia inspirada en los valores de Messi

Aunque la serie toma elementos relacionados con el fútbol, Messi y los gigantes no se centra únicamente en el deporte. La trama busca destacar valores como el trabajo en equipo, la perseverancia, la determinación y la confianza en uno mismo.

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En ese mundo fantástico, Leo no puede utilizar los poderes que los demás emplean para potenciar sus habilidades. Por eso, deberá apoyarse en sus propias capacidades para superar los obstáculos.

Luck Ra y Milo Burgess-Webb, protagonistas del adelanto

Durante la presentación también se reveló la canción original “Vamos, Vamos, Vamos”, interpretada por el cantante argentino Luck Ra. Además, el actor argentino Milo Burgess-Webb será quien preste su voz al personaje de Leo.

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La animación está a cargo de Atlantis Animation, mientras que Sony Pictures Television, Sony Music y el equipo de producción de Lionel Messi participan en el desarrollo del proyecto.

Por ahora, Disney+ confirmó que Messi y los gigantes se estrenará globalmente en 2027, aunque todavía no se ha anunciado el día y mes exactos del lanzamiento.