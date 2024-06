Mi Villano Favorito 4: un cambio en 'Gru' muestra su lado más humano en la saga

Fue el 30 de julio de 2010 cuando Universal Pictures presentó, por primera vez, una película que se metería por siempre en el corazón de los amantes del séptimo arte: Mi Villano Favorito' que, incluso, este 2024, llegó a su cuarta entrega en 14 años de vigencia.

Fue el pasado jueves, 27 de junio, cuando a los cines de Colombia llegó la cuarta parte de la historia de ‘Gru’, un curioso villano que terminó siendo un padre de familia al lado de sus carismáticos Minions, que son los favoritos de todos los seguidores de esta cinta.

“Después de siete años, nuestro supervillano favorito, ahora convertido en agente de la Liga Anti-Villanos, vuelve con una impactante y frenética entrega de caos al más puro estilo Minion en la esperadísima nueva película de Illumination: GRU 4 MI VILLANO FAVORITO”, puntualizó la sinopsis de la cinta.

Gru, mi villano favorito Foto: Universal

¿Qué esperar de esta película?

Una vez más, ‘Gru’ conecta más con sus seguidores al mostrar un notable desarrollo de su personaje que como padre de familia debe tener “madurez” en algunas situaciones que, tal vez, antes tomaba más a la ligera.

Las risas no faltarán en la película que, además, incluye nuevas personas que no decepcionan y dan ritmo a la cinta. La subtrama de los Minions con superpoderes fue un gran acierto para no hacer tan plana la historia, pues, por primera vez, toman protagonismo en ‘Mi Villano Favorito’ más allá de las risas de siempre.

La cinta llegó a los cines de Colombia con la promesa de quedarse algunas semanas en cartelera, pues, según algunos, es de las cintas animas favoritas de todos.