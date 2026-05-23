Monsieur Periné anuncia nueva gira internacional con paradas en América y Europa

La banda colombiana Monsieur Periné anunció este miércoles su gira internacional 'Instrucciones para ser feliz tour', con la que ofrecerá 35 conciertos en nueve países de América y Europa para presentar en vivo su más reciente álbum.

La agrupación iniciará el tour el 27 de mayo en Buenos Aires y pasará por ciudades como Madrid, París, San Francisco, Nueva York, Ciudad de México y Caracas, en una serie de conciertos para promocionar el álbum 'Instrucciones para ser feliz'.

El grupo, liderado por Catalina García y Santiago Prieto, aseguró que esta nueva gira representa una etapa "más íntima, luminosa y reflexiva", en la que mantiene su mezcla característica de pop, jazz y ritmos latinoamericanos, según informó su equipo de prensa en un comunicado.

La etapa española de la gira comenzará el 1 de julio en A Coruña y continuará por Burgos, Madrid, Granada y O Grove, antes de pasar por París y regresar a España para conciertos en Cartagena y Huesca, donde cerrará su recorrido europeo.



Entre las fechas más destacadas del recorrido aparecen cuatro noches consecutivas en el auditorio SFJAZZ de San Francisco y un concierto en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, donde se han presentado artistas como Ricky Martin, Fito Páez y Ana Torroja.

La gira culminará con un concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá el 24 de octubre y otro en el Caracas Music Hall el 7 de noviembre.

Esta nueva gira llega después de 'Bolero Apocalíptico Tour', con el que Monsieur Periné recorrió entre 2023 y 2024 gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos, con conciertos en países como México, Chile, Perú y Ecuador, además de varias ciudades colombianas.

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Con más de una década de trayectoria, Monsieur Periné ha alcanzado proyección internacional con temas como 'Nuestra Canción' y discos como 'Bolero Apocalíptico', ganador del Latin Grammy a Mejor Álbum Alternativo.

Además, la agrupación se ha presentado en escenarios y festivales como Carnegie Hall de Nueva York (EE.UU.), el festival Lollapalooza (Chile) y el Rock in Rio (Brasil), y recientemente se convirtió en el primer grupo latinoamericano en grabar una sesión en vivo en el Museo de Historia Natural de Londres, donde interpretó una versión de 'Jardín del Paraíso'.