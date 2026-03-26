En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Selección Colombia
Audiencia de Maduro
'Iván Mordisco'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Monsieur Periné y Carlos Vives lanzan "El avión", una canción que aborda la migración

Monsieur Periné y Carlos Vives lanzan "El avión", una canción que aborda la migración

La canción plantea una mirada sobre el costo emocional de la migración, al tiempo que resalta la libertad y la importancia de aprovechar las oportunidades.

Monsieur Periné y Carlos Vives lanzan _El avión_.jpg
Monsieur Periné y Carlos Vives //
Foto: Paola España Comunicaciones
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad