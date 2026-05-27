Murió estrella de 'Emily en París' tras diagnóstico de grave enfermedad: esto se sabe

La industria del entretenimiento atraviesa un nuevo luto tras conocerse la muerte de una de las figuras que participó en una de las series más exitosas de Netflix.

Se trata del actor francés Pierre Deny, quien falleció a los 69 años luego de enfrentar un agresivo cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que, según confirmó su familia, había sido diagnosticada poco tiempo atrás. De acuerdo con información divulgada por medios internacionales como TMZ y Daily Mail, el intérprete murió este lunes tras sufrir complicaciones severas derivadas de esa condición médica.

Murió Pierre Deny, actor de 'Emily en París'. Foto: Netflix

En un comunicado enviado a la agencia AFP, las hijas del artista aseguraron que el avance de la enfermedad fue inesperado y devastador para sus allegados. “Con profunda consternación anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA”, señalaron en el mensaje.



El papel de Pierre Deny en 'Emily en París'

Deny se convirtió en un rostro reconocido para la audiencia global tras aparecer en las temporadas tres y cuatro de 'Emily in Paris', donde interpretó a Louis de Léon, un poderoso empresario de la industria de la moda y director ejecutivo de la firma de lujo JVMA.

Su participación en la producción protagonizada por Lily Collins le permitió ampliar su reconocimiento fuera de Francia, aunque ya contaba con una extensa trayectoria en televisión, teatro y cine.



La noticia de su muerte provocó mensajes de despedida por parte de varias figuras del espectáculo europeo. La cantante y actriz Sylvie Vartan compartió un homenaje en sus redes sociales, recordando la cercanía profesional y personal que mantuvo con el actor durante diferentes proyectos teatrales.

“Compartí momentos maravillosos con él en el escenario. Era un actor generoso y un hombre sensible y divertido”, escribió la artista, quien además expresó sus condolencias a la familia del intérprete.

Por su parte, la actriz Luce Mouchel también lamentó públicamente la partida de Deny y recordó los años que trabajaron juntos. En su mensaje destacó el cariño que le tenía y mencionó la valentía de las hijas del actor durante el difícil proceso de la enfermedad.

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Además de Emily in Paris, Pierre Deny participó durante años en la telenovela Demain nous appartient, donde interpretó al personaje de Renaud en más de 500 episodios. También hizo parte de producciones como La Vie d’une autre, La Mantis y la serie Camping Paradis, uno de sus últimos trabajos en televisión.