Muere famoso comediante tras sufrir parálisis facial: esto se sabe

La muerte de un reconocido comediante ha sacudido en las últimas horas al mundo del entretenimiento, luego de que se conociera que atravesaba un complejo cuadro de salud que incluyó parálisis facial y múltiples complicaciones médicas.

La noticia, que comenzó a circular el pasado viernes, generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas lamentan la partida de una figura que durante años hizo reír a miles de personas dentro y fuera de los escenarios.

Se trata de Raj Sharma, humorista de 50 años, quien falleció el 24 de abril de 2026 en el norte de Texas, Estados Unidos. Con más de dos décadas de carrera, logró consolidarse como una presencia habitual en el circuito de clubes de comedia, así como en giras internacionales que lo llevaron a presentarse en distintos continentes.

En los meses previos a su muerte, Sharma había dado señales preocupantes sobre su estado de salud. A través de su cuenta de Instagram, donde reunía a más de 400.000 seguidores, el comediante compartió detalles de sus constantes ingresos hospitalarios. En esas publicaciones habló abiertamente de síntomas como parálisis en el costado izquierdo del rostro, infecciones por celulitis facial y un desgaste físico cada vez más evidente.



La situación médica se tornó más compleja con el paso de las semanas. Según reportes de medios locales, el artista fue sometido a diversos procedimientos clínicos, entre ellos lavados de estómago, en un intento por encontrar un diagnóstico claro. A pesar de estos esfuerzos, hasta ahora no existe una versión oficial sobre la causa exacta de su fallecimiento, ya que su familia ha preferido mantener reserva mientras se conocen los resultados médicos definitivos.

Su trayectoria inició en Texas, donde dio sus primeros pasos en la comedia hasta posicionarse como un referente local. Posteriormente se trasladó a California, escenario clave para su crecimiento profesional, donde participó de manera recurrente en espacios emblemáticos como Laugh Factory. Su estilo, basado en la observación cultural, le permitió conectar con audiencias diversas y expandir su carrera a nivel internacional con presentaciones en Europa y Australia.

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La noticia de su muerte marca el cierre de una etapa para el entretenimiento, especialmente en los circuitos donde su presencia era habitual. Mientras tanto, sus restos permanecen en Texas a la espera de la organización de los servicios funerarios. Sus seguidores continúan atentos a nuevos pronunciamientos que permitan entender con mayor claridad qué ocurrió durante los últimos meses de vida del comediante.