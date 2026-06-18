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Murió reconocida actriz que participó en 'Lilo y Stitch' y 'El Aro' a los 35 años

Desde temprano edad, la actriz dejó una huella en grandes obras de diferentes géneros que mostraron su versatilidad en la pantalla grande. Seguidores lamentan su pérdida.

Murió reconocida actriz que participó en 'Lilo y Stitch' y 'El Aro'
Participó en grandes obras.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

El mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz que participó en grandes films como "Lilo y Stitch" y la película de terror "El Aro".

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Daveigh Chase, la actriz que le dio voz a Lilo en la cinta animada "Lilo y Stitch", falleció a los 35 años en Estados Unidos, informaron medios locales este miércoles.

Chase, quien también encarnó a Samara Morgan, la niña poseída de la película de horror "El aro" (2002), falleció tras sufrir de meningitis y una infección en la sangre, de acuerdo con el portal del entretenimiento TMZ, que citó al novio de la joven artista, Roy Hernández.

Murió reconocida actriz que participó en 'Lilo y Stitch' y 'El Aro'
Daveigh fue diagnosticada con meningitis y varias infecciones sanguíneas graves.
Foto: Redes sociales

Su pareja abrió una recaudación de fondos en la plataforma de GoFundMe esta semana en la cual pedía donaciones para Chase.

"Daveigh fue diagnosticada con meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su condición se ha vuelto crítica y los doctores me han dicho que no le queda mucho tiempo", escribió Hernández en la página de recaudación.

Chase, quien nació en 1990, era una estrella infantil que vocalizó a Lilo en el éxito de Disney de 2002, y a Chihiro Ogino en la versión estadounidense de "El viaje de Chihiro", la aclamada producción de Hayao Miyazaki.

Además de "El aro", la actriz conquistó varios roles en televisión.

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El representante de Chase no respondió de inmediato a AFP.

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