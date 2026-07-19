Myke Towers, Oscar Maydon y Kevin Roldan lideran los estrenos musicales de la semana //

La música urbana y el pop vuelven a renovar sus playlists con una nueva tanda de lanzamientos. Esta semana, Myke Towers, Oscar Maydon y Kevin Roldan encabezan los estrenos más destacados, mientras que artistas como Álvaro De Luna también presentan nuevas canciones para sus seguidores.

Uno de los lanzamientos más esperados finalmente llegó. Bizarrap y Myke Towers estrenaron "Myke Towers: BZRP Music Sessions Vol. 42/66" junto con "BOOBYTRAP", una canción que se convirtió en un fenómeno incluso antes de su lanzamiento oficial.

La historia comenzó en 2021, cuando un fragmento inédito se filtró en redes sociales y desató todo tipo de teorías sobre una posible colaboración entre ambos artistas. Cinco años después, el productor argentino y la estrella puertorriqueña presentan oficialmente el tema completo, poniendo fin a una de las esperas más comentadas de la música urbana latina.

Oscar Maydon presentó Música En Mi Jetski, su cuarto álbum de estudio y una producción de 21 canciones que combina reguetón, trap, dancehall, pop y ritmos tropicales.



El proyecto, lanzado bajo el sello Sony Music Latin, fue creado durante la etapa en la que el artista se trasladó a Miami, ciudad que inspiró la estética y el concepto del disco. A lo largo del álbum, Maydon aborda historias de amor, desamor, superación personal y vivencias de la vida cotidiana, acompañado por reconocidos compositores y productores como Justin Quiles, Joel Núñez, Dimelo Ninow, Albert Hype y Ángel "BabeTruth" López, entre otros.

Kevin Roldan regresa con "Postrecito de Cali", un sencillo que funciona como homenaje a la ciudad donde comenzó su carrera artística.

Con un sonido urbano y una propuesta romántica, el cantante resalta la cultura, la alegría y la esencia caleña. Además, la canción envía un mensaje sobre la autenticidad y la belleza natural, una idea que también se refleja en el video oficial, protagonizado por mujeres reales en escenarios cotidianos de Cali.

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Otros estrenos musicales de la semana

Álvaro De Luna – "Llego Tarde": El cantante español presenta una canción sobre un amor que logra sobrevivir al paso del tiempo. Inspirada en la idea del "hilo rojo del destino", el sencillo habla de las segundas oportunidades y de cómo el verdadero amor trasciende la distancia y los errores del pasado. Al mismo tiempo, el artista continúa con su gira "Dime Dónde Estás Tour" por los principales festivales de España.

·NESI – PRETTY BITCH: La artista puertorriqueña estrena su primer EP de estudio, un proyecto de nueve canciones que mezcla trap, drill y rap melódico. El trabajo, liderado por el sencillo "La Tienes" junto a Baby Rasta, consolida su crecimiento como una de las nuevas voces del género urbano latino.

·Francisca Valenzuela – "SOS": La cantautora chilena lanza el penúltimo adelanto de su próximo álbum Maldita, previsto para el 30 de julio. Con una combinación de piano y cuerdas, la canción transforma la ansiedad y la presión por alcanzar el éxito en una propuesta íntima y reflexiva.

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·Altafulla – "Perrito Callejero": El cantante colombiano apuesta por una historia de amor contada con humor y espontaneidad. El sencillo fusiona sonidos urbanos con esencia caribeña para hablar, sin prejuicios, de quienes se enamoran con facilidad.

·Los Dos Carnales – "De Todas y De Nadie": La agrupación mexicana presenta una nueva canción de desamor con su característico sonido norteño. El tema relata el vacío que deja una ruptura y busca repetir el impacto que tuvieron en Colombia con "Cabrón y Vago".

·FABIAN y ROBI – "Líneas Paralelas": El cantautor peruano une fuerzas con el puertorriqueño ROBI en una propuesta pop con influencias urbanas. La canción narra la historia de dos personas que intentan alejarse, pero siempre terminan encontrándose.

·Gracie Abrams – "Daughter From Hell": La cantante estadounidense presenta un nuevo sencillo escrito junto a Aaron Dessner, dos años después del éxito de The Secret of Us. El lanzamiento llega antes del inicio de The Look at My Life Tour, que recorrerá Norteamérica y Europa.

Amneliz – "Na de Na": La artista dominicana presenta un sencillo de sonido urbano tropical que apuesta por el empoderamiento femenino. Con una letra directa y enérgica, la canción retrata a una mujer independiente que vive bajo sus propias reglas y reivindica el derecho a decidir sin presiones.

Seis Tres Nueve – "Quema" : Sebastián Panesso (LosPetitFellas), el productor Tero e IZI debutan como agrupación con un sencillo que fusiona rock, pop y música alternativa. "Quema" explora las emociones intensas y las conexiones humanas, marcando el inicio de un proyecto que busca construir una identidad sonora propia dentro de la escena musical colombiana.



: Sebastián Panesso (LosPetitFellas), el productor Tero e IZI debutan como agrupación con un sencillo que fusiona rock, pop y música alternativa. "Quema" explora las emociones intensas y las conexiones humanas, marcando el inicio de un proyecto que busca construir una identidad sonora propia dentro de la escena musical colombiana. YELEX – "Follow Me": El artista colombiano presenta un sencillo que convierte el desamor en un mensaje de resiliencia y optimismo. Inspirado en su historia personal y en el concepto "El Ángel de Calle", YELEX mezcla sus raíces cartageneras con una propuesta urbana que lo perfila como una de las nuevas promesas del género en Colombia.

Amal - “Cule Falta (te extraño)” un sencillo que explora el acto de extrañar desde la calma y la aceptación. Inspirada en la nostalgia, la fe y los sonidos del Caribe colombiano, la canción propone una mirada íntima y honesta sobre las ausencias que dejan huella.