Natti Natasha comparte fuertes imágenes que preocupan a seguidores, ¿qué pasó?

A través de las redes sociales, este 3 de enero, la cantante Natti Natasha , dejó ver que no se encuentra bien de salud, al compartir unas imágenes donde se le ve en una camilla canalizada y siendo atendida por personal médico.

La artista, según señaló, se encuentra en sala de urgencias del hospital de Menonita Caguas, donde presuntamente se encuentra siendo atendida por un dolor intenso en la vejiga que la llevó a dirigirse al centro médico.

La noticia se conoció por una publicación que realizó la misma artista junto a un mensaje y un carrusel de fotos que dan muestra de que está siendo atendida en el centro médico.

“Hoy, a las 2: 00 a.m. tuve que ir a emergencias por un dolor de vejiga que me estaba matando. Solo pensé que era un día especial de volver a los escenarios, de estar en mi segunda isla, que me ha adoptado como propia y que puede demostrar que las mujeres tienen el poder. Gracias 🇵🇷 por el amor brindado, me lo disfruté de principio a fin y mi hija vio a su mamá por primera vez siendo #Nattinatasha. Bendiciones y que para bien sea gobe. P.D: gracias a todo el equipo de sala de emergencias de Menonita Caguas”, señaló en su cuenta de Instagram .

Ante la noticia, muchos seguidores no tardaron en mostrar su preocupación por el estado de salud de la cantante, donde se pueden leer frases como: “Que tengas pronta recuperación, bendiciones desde Cuba”, “Pronta recuperación”.

La puertorriqueña aún no se ha pronunciado en cuanto a cómo se encuentra su estado de salud , se espera que vuelva a comunicarse con sus seguidores a través de las redes sociales y dé a conocer cómo avanza su recuperación.