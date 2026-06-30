Neutro Shorty deja el trap y abraza la salsa: “Es un género que nos representa como latinos”

Neutro Shorty, uno de los nombres más reconocidos del movimiento urbano venezolano, atraviesa una nueva etapa en su carrera artística. Después de consolidarse en el rap y el trap con una propuesta marcada por sonidos callejeros y letras intensas, el cantante decidió explorar uno de los géneros más tradicionales de Latinoamérica: la salsa.

En entrevista con Blu Radio, el artista explicó que este cambio no representa abandonar sus raíces, sino ampliar su identidad musical y conectar con una parte de su historia personal. “Vengo de ser rapero, de ser trapero, y pues hoy en día siguiendo la pasión de la cultura latina y eso, esa música que llevamos en las venas como es la salsa. Hice este cambio tan importante para mí, para mi carrera. Cantar salsa es algo que nos representa como latinos y sobre todo a mí como venezolano”, afirmó.

La decisión de incursionar en la salsa llega en un momento en el que el trap y la música urbana viven una etapa de gran popularidad internacional. Sin embargo, para Neutro Shorty, la música no debe limitarse a un solo género. El cantante aseguró que la salsa también atraviesa un momento importante gracias a artistas urbanos que han decidido incorporarla en sus proyectos.

“Soy uno de los artistas que apuesta más a que la música es música, en fin, sea trap, sea salsa, lo que sea”, explicó. Además, destacó que figuras como Bad Bunny han demostrado que los sonidos tradicionales pueden convivir con las nuevas tendencias.



El resultado es El Disco de Salsa, un proyecto trabajado durante aproximadamente dos años y construido a partir de historias personales. El cantante explicó que las canciones nacieron desde sus propias vivencias y las de personas cercanas que participaron en el proceso creativo. “Son historias que hablan de mi vida, de la vida de Servando, de Florentino y de algunos amigos que estuvieron en el estudio, puesto que es un álbum inspiracional y un álbum hecho 100% desde las vivencias de cada uno de nosotros”, contó.

Foto: Instagram @neutropimp

La enseñanza de Gilberto Santa Rosa y el respeto por los grandes de la salsa

Dentro de esta nueva etapa, Neutro Shorty tuvo la oportunidad de compartir con Gilberto Santa Rosa, una de las grandes figuras de la salsa latinoamericana. Para el artista venezolano, trabajar con el maestro puertorriqueño representó una experiencia de aprendizaje.

“Me deja el aprendizaje de que no importa cuánto tiempo pase, tienes que hacer lo mejor que puedas cuando de cantar se trata, y que la música es pasión y es amor”, expresó sobre la influencia del intérprete de salsa.

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La nueva propuesta de Neutro Shorty también busca fortalecer los vínculos culturales entre Venezuela y Colombia. El artista recordó que tiene raíces colombianas por parte de su abuela paterna y destacó la relación histórica entre ambos países alrededor de la música.

“Mi abuela paterna es colombiana, entonces también tengo sangre colombiana en mi cuerpo, en mi ADN”, afirmó. Además, resaltó que la mezcla entre ambas culturas lo conecta profundamente con la salsa: “Tener la mezcla de un venezolano y un colombiano cantando salsa creo que me hace prácticamente un súper salsero”.

Con esta nueva etapa, Neutro Shorty reafirma su intención de convertirse en un puente entre la música urbana y los sonidos tradicionales latinoamericanos. Mientras prepara su próximo álbum No Mercy, que llegará a finales de año, el artista continúa llevando una propuesta que mezcla sus raíces, su historia y su visión de la música.

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“Soy Neutro Shorty de Venezuela, un cantante de rap, de trap, que está dando actualmente un salto hacia uno de los géneros más hermosos, que es la salsa”, concluyó.