"Ni Judas se atrevió a tanto": critican a youtuber vegana por comer pescado

Yovana Mendoza Ayres, mejor conocida como ‘Ravwana’, una famosa youtuber vegana que en los últimos años ha conseguido más de dos millones de suscriptores en YouTube por sus recetas vegetarianas y tips para una alimentación saludable, fue sorprendida este sábado comiendo pescado en un restaurante junto a Paula Galindo, o ‘PauTips’, como es conocida la influenciadora colombiana.

Le puede interesar: Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, incursiona como youtuber

Publicidad

La publicación la hizo, sin querer, la misma Paula Galindo, quien durante una transmisión en vivo mostró por equivocación el plato de ‘Rowvana’, en el que se ve el pescado que estaba comiendo la youtuber.



El video posteriormente fue eliminado por ‘PauTips’, pero los seguidores de ambas lograron grabar la parte en la que quedaba al descubierto el plato de ‘Rowvana’, y con el que inmediatamente las redes sociales se llenaron de críticas y comentarios en contra de la influenciadora vegana.



Tras el polémico video, la youtuber hizo una publicación explicando lo sucedido y pidiéndole perdón a sus seguidores por enterarse de la situación de esa manera.



“Me han seguido por muchos años, confían en mí y creen en mí. Me duele que los haya lastimado. Les quiero pedir perdón”, dijo la influenciadora a través de su canal en YouTube. Sin embargo, explicó por qué volvió a ingerir carnes, específicamente pescado.



‘Yowvana’ probó la dieta crudivegana hace aproximadamente seis años, desde entonces, sus seguidores conocieron su proceso, que se basa en comer alimentos crudos y vegetales.



Tras el video filtrado, la mexicana explicó que tuvo que volver a comer huevos y pescado, pues comenzó a sufrir de amenorrea (ausencia de menstruación), además, los médicos le explicaron que, de seguir con la dieta crudivegana, seguiría padeciendo bajas de vitaminas, problemas hormonales como la no ovulación, etre otros.



A pesar de la explicación de la youtuber, sus seguidores fueron ajenos a la situación, por lo que le llenaron sus redes sociales criticando la “mentira” de la mexicana.



“Ni Judas se atrevió a tanto”, “solo vine aquí a conocer a la farsa de la supuesta activista”, “lo peor es que intentas taparlo”, “al menos deberías de ser sincera”, “ojalá dejen de seguirla, por falsa, mentirosa”, son algunos de los comentarios de los seguidores de la influenciadora.



Vea aquí la explicación completa de ‘Yowvana’:

Publicidad