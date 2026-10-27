Niche Sinfónico llega por primera vez al Daviarena de Medellín y regresa a Bogotá

La salsa colombiana y la música sinfónica se unirán nuevamente en dos grandes escenarios del país con el regreso de Niche Sinfónico, el espectáculo del Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia que rinde homenaje al legado del maestro Jairo Varela. En abril de 2027, el proyecto se presentará el 16 de abril en el Movistar Arena de Bogotá y el 24 de abril llegará por primera vez al Daviarena de Medellín.

Ganador del Latin Grammy 2023 en la categoría Mejor Álbum de Salsa, Niche Sinfónico propone una experiencia musical que combina la esencia de la salsa con la riqueza de los arreglos orquestales.

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Bajo la dirección musical de los maestros José Aguirre y Juan José Aguirre, el espectáculo destaca la obra de Jairo Varela, fundador y compositor de la agrupación, cuyo legado continúa vigente dentro y fuera de Colombia.

Grupo Niche. Suministrada.

Medellín se prepara para recibir a Niche Sinfónico

El próximo 24 de abril de 2027, el Daviarena será escenario del primer encuentro de Niche Sinfónico con el público de Medellín. La presentación ofrecerá una propuesta que integra la energía característica de la salsa con la fuerza interpretativa de una orquesta sinfónica.



Por su parte, Bogotá recibirá nuevamente el espectáculo el viernes 16 de abril en el Movistar Arena, tras su exitosa presentación en agosto. Ambas fechas representan una oportunidad para disfrutar de un repertorio que combina tradición, innovación y emoción.

DaviArena // Foto: suministrada

Entradas para Bogotá y Medellín

La boletería para Bogotá está disponible en preventa exclusiva para clientes Movistar, mientras que la venta al público general está anunciada para el sábado 17 de octubre. Las entradas para Medellín estarán disponibles desde el 22 de octubre de 2026 a través de Tuboleta.

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En Bogotá, los mayores de 12 años podrán ingresar únicamente a las localidades 206, 214, 306 y 314, habilitadas como zonas libres de alcohol, acompañados por un adulto responsable.