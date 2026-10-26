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Blu Radio  / Entretenimiento  / Clayface: el rostro del horror que llega para transformar el universo de DC

Clayface: el rostro del horror que llega para transformar el universo de DC

DC lleva a la pantalla grande a uno de los villanos más inquietantes de Batman en una historia que mezcla horror, tragedia, ambición y una perturbadora reflexión sobre la identidad.

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Clayface //
Foto: Warner Bros
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Hay personajes que llegan al cine acompañados de años de popularidad y otros que necesitan una presentación casi desde cero. Clayface pertenece al segundo grupo. Hasta antes de la película, poco se conocía sobre este villano de Batman, más allá de algunas referencias dentro del universo de DC.

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Sin embargo, después del estreno en Bogotá, una cosa queda clara: llevar esta historia a la pantalla grande es una apuesta arriesgada, pero también una de las más interesantes que ha hecho el estudio.

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La película encuentra en Tom Rhys Harries a uno de sus principales aciertos. Su interpretación consigue darle humanidad a un personaje que, en principio, podría parecer simplemente otro villano dentro de la extensa galería de enemigos de Batman. Hay una construcción progresiva de su transformación y, sobre todo, una sensación permanente de incomodidad que permite entender que detrás de Clayface existe mucho más que un antagonista con habilidades extraordinarias.

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Clayface //
Foto: Warner Bros

Una historia diferente dentro del universo de DC

Uno de los elementos que más se disfrutan de Clayface es precisamente que no parece querer repetir fórmulas conocidas. En un universo cinematográfico que ya ha presentado a personajes como Batman y Superman, apostar por una historia centrada en un villano menos conocido demuestra que todavía existen muchas historias por explorar.

Y aquí aparece una de las características que históricamente han distinguido el trabajo de James Gunn: recuperar personajes, conceptos y relatos que durante años permanecieron en segundo plano dentro de los cómics para convertirlos en protagonistas de nuevas historias.

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En ese sentido, Clayface representa una oportunidad para ampliar el universo de DC sin depender exclusivamente de los personajes más populares. Es una película que recuerda que los cómics tienen una enorme cantidad de historias ocultas esperando ser descubiertas por nuevas generaciones.

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Si hay algo que merece una mención especial son los efectos especiales utilizados para representar las transformaciones de Clayface. Los cambios de rostro resultan tan realistas que, en determinados momentos, dejan de sentirse como un simple efecto visual y comienzan a producir una sensación genuina de incomodidad.

¿Es un acierto hacer una historia de un villano?

Más allá de los poderes y de los efectos visuales, Clayface también plantea una mirada interesante sobre emociones profundamente humanas. Sus villanos no necesariamente son los personajes más poderosos del universo de DC, pero sí están cargados de maldad, resentimiento y ambición.

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Es justamente esa dimensión humana la que hace que el villano resulte más inquietante. No se trata únicamente de alguien con poderes extraordinarios, sino de un personaje marcado por emociones que, en diferentes niveles, forman parte de la realidad.

Clayface no parece una película diseñada para todo el público. Su tono, sus elementos de horror y algunas de sus imágenes pueden resultar demasiado intensos para los espectadores más jóvenes. No es una película infantil, aunque sí puede convertirse en una experiencia especialmente atractiva para quienes disfrutan del cine de superhéroes con una dosis más oscura.

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