¡No pudo contener el llanto! La reacción de Franklin Ramos por eliminación de Mara

Luego de que Mara fuera eliminada del programa concurso junto a su compañero de agencia Andrés, reinó la tristeza y el llanto en La Agencia.

Uno de los más afectados por la partida de los concursantes fue Franklin Ramos quien inmediatamente empezó a llorar tras la determinación.



“No saben el dolor que estoy sintiendo en este momento chicos, ustedes nos han cambiado la vida. Mara, no sabes la tristeza y el dolor que siento porque te vayas hoy, pero me alegra haber participado en ese proceso, en ese despertar tuyo, en la transformación que has tenido”, aseguró.

La modelo, que estaba acompañada de su compañero Andrés, tuvo que enfrentarse a la foto final en la que los jurados les pidieron representar “envidia”.

“Solo me quedan palabras de agradecimiento para La Agencia”, dijo Mara conmovida.