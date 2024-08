Oasis anuncia su regreso tras 15 años con gira mundial: ¿vendrán a Colombia?

Emoción en el mundo del rock con el sorprendente anuncio que, a través de redes sociales, entregó la reconocida banda británica Oasis de volver tras 15 años de ausencia de la escena acompañado de una gira mundial,la cual comenzará en el verano del 2025.

Fundada a principios de los 90 en Manchester, Inglaterra, bajo el nombre de ‘The Rain’, el grupo conformado por Chris Hutton, Paul Arthurs, Paul McGuigan y Daniel Alexander logró colarse en el corazón de los amantes del género rápidamente, tanto así que, en 2003, la reconocida revista Rolling Stone la colocó como la banda n-13 más importante de la historia del rock.

Con temas históricos como ‘Don’t Look Back In Anger’, ‘Wonderwall’, ‘Stop Crying Your Heart Out’, ‘Stand By Me’ y otros más, este anuncio sin duda dará mucho de qué hablar durante el próximo año, mientras comienza oficialmente la gira mundial.

Banda británica Oasis // Foto: AFP

Así será la gira mundial de Oasis

La gira ‘Oasis Live '25’ comenzará en el mes de julio de 2025 en su casa: el Reino Unido. Serán más de 10 fechas para arrancar este nuevo tour, que se espera de el salto a más países de Europa y, por supuesto, llegue hasta Estados Unidos, Asia y Latinoamérica.

Fechas de la gira

Julio 2025



4 - Cardiff, Principality Stadium

5 - Cardiff, Principality Stadium

11 - Manchester, Heaton Park

12 - Manchester, Heaton Park

19 - Manchester, Heaton Park

20 - Manchester, Heaton Park

25 - Londres, Estadio de Wembley

26 - Londres, Estadio de Wembley

Agosto 2025



2 - Londres, Estadio de Wembley

3 - Londres, Estadio de Wembley

8 - Edimburgo, Estadio Gas Murrayfield

9 - Edimburgo, Estadio Gas Murrayfield

16 - Dublín, Croke Park

17 - Dublín, Croke Park

¿Oasis podría presentarse en Colombia?

Sí. Pero sería pronto para asegurarse que esto se haga realidad, en especial porque el anuncio hasta apenas cumple unas horas de oficial. De venir la gran pregunta es si esta banda estaría para un estadio o un para un recinto de menor tamaño como el Coliseo MedPlus o Movistar Arena. Sin embargo, cabe aclarar que, hasta ahora, no existe información oficial de una negociación en el país.