Participante hizo llorar a Gusi en el estreno de La Descarga

Comenzó la segunda temporada de La Descarga, el formato innovador del Canal Caracol y que este año no tendrá la sección de convivencia, por lo que todo se enfocará en los aspectos musicales de los participantes.

En el capítulo de estreno se vivieron diferentes emociones, entre ellas las lágrimas de Gusi, quien no pudo contenerse con la presentación de un talentoso cantante.

Gusi lloró en el primer capítulo de La Descarga

Con una arpa que tenía su nombre, Edwin cautivó a todos los mentores (Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle) al interpretar 'La Quiero a Morir'. El artista, que empezó a cantar en los buses desde que tenía 18 años, eligió comenzar su actuación en la etapa 'Todo o nada' con Marbelle, pues pensó que sería la más difícil de convencer para subir la palanca, pero sucedió todo lo contrario, pues en pocos minutos ella le dio la luz verde.

Cuando llegó el turno de Gusi, el mentor conectó tanto con el cantante, que cerró sus ojos y su lágrimas empezaron a escurrirse por sus mejillas.

Entretanto, María y Santiago Cruz le dieron su voto de confianza mientras escuchaban su potente voz en el tocadiscos de La Descarga.

¿Por qué lloró Gusi en La Descarga?

Aunque en un principio se pudo pensar que el artista estaba recordando algún momento triste de su vida, afirmó que lloraba por la "felicidad" que le dio esta presentación, pues le gustó la conexión que tuvo Edwin con el arpa.

"Estoy llorando es de felicidad. No creas que me conectó con algo triste. Que la música me sorprenda me hace mover todas las fibras", dijo Gusi.

Asimismo, el mentor manifestó que lo hizo recordar a su primer profesor de música y, por eso, le conmovió el corazón.

Esta presentación terminó con un fuerte abrazo entre los dos, pues ahora deberán esperar que terminen las primeras audiciones de los 100 cantantes para reencontrarse en la fase La Selección.